QUASI? NO! Per quella strada si perde senza quasi.

Diciamo spesso che il tempo è galantuomo. Sono infatti uscite le motivazioni della Corte di Cassazione che ha clamorosamente smentito la procura di Firenze considerando illegittime le perquisizioni fatte ai nostri finanziatori e restituendo gli atti al Tribunale sul presunto – e a questo punto inesistente – finanziamento illecito al partito. Quando ci furono le perquisizioni, tutti aprirono su questo, adesso non ne parla quasi nessuno. Allora trasmissioni televisive a gogo, oggi neanche una breve nei TG. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. E il PD si allea e sostiene questi delinquenti che hanno costruito il (e tanti altri) caso OPRN, ecco un dei tanti perché che mi fanno dire che! Per quella strada si perde senza quasi. #Matteorenzi #ItaliaViva

QUASI NO E’ UNA CERTEZZA CHE Per quella strada si perde senza quasi : Adesso sarebbe servito il grande partito democratico a vocazione maggioritaria. Si ho scritto “a vocazione”, non a ispirazione, perché le alchimie verbali dell’attuale gruppo dirigente del PD, che prima rinuncia a quella vocazione, poi – mancandogli il fiato – recupera solo un po’ di ispirazione, servono a niente.

Quando nell’agosto ’19 Renzi sparigliò le carte e impedì a Salvini di prendere il potere disse chiaramente che si trattava di una situazione di emergenza, che non si trattava solo di andare al governo, ma soprattutto di saperci stare. Non era quello il punto d’arrivo, ma solo il passaggio obbligato, la strada stretta per passare una nottata riparando i guasti principali fatti dal governo precedente.

Il PD, allora, avrebbe preferito le elezioni anticipate, per perderle, ma guadagnando due gruppi parlamentari “derenzizzati”, l’ossessione principale. Si vedrà, con la nascita di Italia Viva, che quei gruppi erano assai poco renziani, non più di quanto non lo fossero stati quasi tutti nel PD all’epoca in cui lo stesso Bettini osannava Renzi e andava dicendo “bisogna stare con Renzi perché con lui si vince”. L’iperrealismo è fratello gemello del cinismo ed entrambi sono l’oppio della buona politica.

Così la linea dell’emergenza dell’agosto del ’19 è diventata, per il PD, una specie di tana libera tutti e il rapporto col M5S da transitorio è diventato una profferta strategica senza alternative, che lo ha reso subalterno, sottoposta alla mortificazione di un diniego a corrente alternata a seconda degli umori grillini.

Un partito, il PD, divenuto del “Quasi”: quasi riformista, quasi ambientalista, quasi per la crescita, quasi per i diritti, quasi tutto quanto sia possibile senza compromettere il futuro strategico vagheggiato col M5S.

Ma cosa è oggi il M5S, dopo più di un anno da allora? Quello che allora era già chiaro: un coacervo di parvenu della politica, senza alcun collante ideale e culturale, dei “Quasi” anche loro, quasi di destra, quasi di sinistra, oggi pronti ad implodere in tanti pezzi di quasi niente.

Nell’emergenza della seconda ondata pandemica, dopo avere perso sei mesi nei quali, coi soldi del MES e più attenzione ai richiami che venivano da più parti, superfluo dire quali, saremmo stati meglio, oggi il quasi PD vede a forte rischio smottamento la sua strategia puntata tutta su un colore solo, il quasi giallo. Freme, ma aspetta, pensate un po’, l’esito degli Stati Generali grillini. Le sorti dell’Italia appese alla scelta di un movimento squinternato tra Di Maio e Di Battista. Se vince il primo siamo quasi rovinati, se prevale il secondo siamo quasi morti. Ma hanno cambiato linguaggio, dice il quasi gruppo dirigente democratico. Stanno aprendo una autostrada alla destra, la peggiore, che non avrà alcun merito se non quello di raccogliere il potere caduto a terra come una pera troppo matura.

Lo stesso realismo che ha portato fino a questo punto il PD gli imporrebbe almeno un cambio di atteggiamento, se non di strategia. Bisogna dare coraggio agli italiani, indicare operosamente una via d’uscita dalla crisi economica che si sta sovrapponendo pericolosamente alla pandemia, non questo brutto spettacolo dell’attesa che il M5S la smetta di fare i capricci. Se non dai un colpo non la smetterà.

E almeno la si smetta di strumentalizzare la corsa al Campidoglio per rafforzare una strategia nazionale che di giorno in giorno diventa sempre più rischiosa.

Si lasci aperta Roma a una prospettiva unitaria nuova, senza altra pretesa se non quella di farla rinascere liberando tutte le sue forze migliori. Comprese quelle, che ci sono anche nel PD, che non si rassegnano a delegare le sorti della città a una golden share da consegnare a Di Maio o a Di Battista. Per quella strada si perde senza quasi.

