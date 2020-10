La libertà di stampa è una conquista enorme è va’ tutelata è garantita altrettanto va’ garantita la libertà individuale è la garanzia di essere protetto dalla Giustizia è colpire chi diffama è soprattutto certi persone che operano in nome dello Stato che distruggono l’immagine di una persona magari solo per antipatia o per questioni politiche ciò non è Democrazia..questo modo di fare è abuso di potere è come dice il buon Mattarella: nessuno è al di sopra della legge. Cerchiamo di essere più coerenti è civili anziché calunniare le persone. Il mio ragionamento vale per TUTTI.