È un ragionamento difficile e doloroso, per chiunque debba decidere se privilegiare una trasfusione di denaro pubblico per mantenere in piedi aziende dai prodotti maturi, con prospettive di declino anche prescindendo dalla pandemia. o puntare su ricerca e innovazione per dare una prospettiva di un futuro prossimo venturo.

Ovviamente, la politica deve svolgere un ruolo di cerniera e di mediazione, perché la tensione sociale non faccia perdere di vista la priorità di uno sviluppo solido e duraturo.

Quello che intendo affermare, è che bisogna tenere conto della difficoltà delle famiglie dei lavoratori, senza salario, ma avere chiaro la priorità vera: il lavoro stabile in aziende che possano garantirlo per il futuro.

Perché a mio modestissimo avviso l’assistenzialismo, per forza deve essere limitato nel tempo e nella quantità di risorse a sua disposizione e quindi la competitività nel mercato globale è la sola concreta possibilità di un benessere diffuso creando ed intercettando la domanda del mercato: parola che per molti equivale alla bestemmia più blasfema, ma che è la molla che muove e premia le aziende dalla strategia produttiva più lucida.

