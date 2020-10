Le restrizioni del dpcm di questa notte sono slegate da qualsiasi analisi di dove si sviluppa il contagio. Non c’è nessuna distinzione tra chi ha investito per rispettare le norme anti covid e chi non lo ha fatto. Non si difende uno dei diritti essenziali, che è quello all’istruzione.

Spero che le prossime ore servano per trovare risorse credibili per i ristori, che devono essere immediati, tramite pagamenti dell’agenzia delle entrate, e assumere quegli indispensabili provvedimenti sulla sanità e sui trasporti pubblici non più rimandabili.

Luciano NobiliIl lockdown della #cultura è una scelta profondamente sbagliata, la chiusura totale di cinema, teatri e sale da concerti decisa dal governo – alla quale come Italia Viva ci siamo opposti in ogni modo – è un errore grave.

Che metterà in ginocchio un mondo che impiega centinaia di migliaia di italiani, che ha pagato un prezzo pesantissimo in questi mesi e che ha fatto di tutto per adeguarsi e rispettare le regole in maniera assolutamente scrupolosa. È proprio per questo che la misura oltre che gravemente sbagliata appare profondamente iniqua: possiamo dire con tranquillità che in queste settimane i luoghi della cultura sono stati i più sicuri del Paese. E le statistiche lo dicono con chiarezza: le rilevazioni Agis dimostrano che su 347 mila spettatori da giugno a ottobre c’è stato un solo caso di contagio accertato. Non c’è altro settore dove le regole sono state rispettate con tanta attenzione e tanto successo.

Dopo il bellissimo messaggio mandato al mondo realizzando, in queste difficili condizioni, la Mostra del Cinema Venezia o la Festa del Cinema di Roma, conclusa proprio ieri senza alcun problema, la chiusura di cinema e teatri rappresenta un colpo durissimo, ingiusto e ingiustificato.

Una ferita per tutti: perché è proprio nei momenti più difficili che abbiamo bisogno dei luoghi di cultura e di comunità, dell’arte come strumento di condivisione, di ripartenza, di speranza.

Rinnovo il mio appello al governo: fermiamo una decisione sbagliata e impegniamoci, in ogni caso, a garantire ogni forma di ristoro ad un comparto che rischia il colpo di grazia.

Ce la faremo grazie alla cultura e alla bellezza, non senza di loro.

Si è tutto importante: cultura, palestra, ristorazione, frequentare le persone care(non congiunte)…..ma meno parole e più fatti. C’è un alternativa per salvaguardare la salute e l’economia dei cittadini? Si .È arrivata l’ora di mandare questo imbecille a casa. Queste misure sono più restrittive rispetto alle ordinanze regionali solo per prevalere, le ordinanze regionali erano state intelligenti e lungimiranti e avrebbero preservato la salute e l’economia. Questo manipolo di fannulloni deve essere mandata a casa. Subito Matteo Renzi+Mario Draghi. Dopo questo decreto mi chiedo ancora cosa si aspetta a staccare la spina è un decreto contro la cultura dopo tutti i sacrifici fatti dagli operatori che senso ha chiudere tutto.Ma IV e nel Governo, vero che siete in minoranza ma se vi sfilate cade minacciare questo? Quando vi deciderete a togliere la spina a questo governo di incapaci? (non che le opposizioni siano meglio per carità).Scusate ma perché non prendete una posizione chiara altrimenti la fiducia in Italia Viva svanisce ci stiamo scocciando.

Le restrizioni del dpcm di questa notte sono slegate da qualsiasi analisi di dove si sviluppa il contagio. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo