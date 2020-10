Per Calenda e iniziata la gogna e cerca di sfogarsi. ma con questa gente i inutile, con l’ignorante e arrogante e difficile uscirne integro, se entri nel vortice sei maciullato.e tutto perché alla gente crede più alle balle che alla realtà e hai fatti. AUGURI CARO CALENDA

Gli attacchi sulla mia famiglia, mettono in evidenza un punto preoccupante che non riguarda me. L’idea che una persona che viene da una famiglia nota non debba occuparsi di politica. Banchiere a Londra va bene, ma se decide di partecipare alla vita pubblica sono guai.

È una morale all’incontrario. Se scegli di farti i fatti tuoi va bene, se cerchi invece di mettere a disposizione del Paese anche ciò che deriva da una educazione privilegiata sei un “giovin signore” o un “pariolino”. Il veleno grillino è penetrato in profondità in questo Paese.

Non parlo dei giornalacci come “Il Fatto” ma delle domande ricorrenti anche dei “giornali borghesi” e degli attacchi politici. Quando un paese si vergogna dell’idea stessa di classe dirigente finisce per non averne più.

Calenda la ruota gira! Ricordi gli attacchi a Renzi da te non solo mai deprecati ma avallati con i tuoi interventi in TV nella quale ti invitavano solo come anti- Renzi? Ora, che non sei più in sintonia, è arrivato il tuo turno! Le persone capaci danno fastidio! È sempre stato così…. purtroppo. Se la gente non cambia e dipende tanto dall’istruzione andremo sempre peggio!

COMUNQUE: Sempre avanti! Non ti curar di loro ma……presentati come sindaco a Roma e vedrai che la gente (il popolo) starà con te, non perché di famiglia “famosa” ma perché competente e serio. Magari con Italua Viva…..anche se Caro Calenda? Non riuscivo a capire il suo risentimento verso M.Renzi. Renzi e’ N: 1. Lei mi piacerebbe molto come sindaco di Roma. Lei ha tutto quello che, io penso, necessita per aggiustare la nostra capitale

La prego , non perda tempo a reagire alle persone che la temono, che sono invidiosi, che non gli converrebbe. La gente vuol sentire progetti futuri, I progetti che verranno attuati. SOLO QUESTO- IL RESTO E’ PAPPA.

Le persone capaci non piacciono al popolo piacciono gli ignoranti noi ne abbiamo da vendere Attento Calenda o ti faranno fare la fine di Renzi.

Ieri essere ignoranti veniva visto dalla stessa persona una condizione di disagio perché non riusciva a comprendere la complessità del mondo che lo circondavo. Oggi è cambiato tutto, gli elettori ignoranti di Trump e non solo, dei SALVINI-MELINI-DELLA SETTA GRILLINA sono orgogliosi della propria ignoranza e disprezzano sia la cultura sia chi l’ha acquisita a prezzo di sacrifici. Quindi Calenda con qualunque quadro sociale sovra elencato cerchi di confrontarti facendo capire che la mancata competenza comporta per scelte errate, sarai sempre contestato deriso messo alla gogna, l’ignoranza sorella del arroganza a preso il sopravento sulla coltura competenza gentilezza e umiltà, ed e per il MONDO intero, e per l’ITALIA uno dei maggiori problemi socio politici e culturali. IN BOCCA AL LUPO CARO CALENDA.

