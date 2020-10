STACCATE LA SPINA O SARETE COLPEVOLI COME GLI ALTRI! LA STORIA DELLA DEMOCRAZIA NON REGGE PIÙ!!!!Staccate la spina!!! Che il PDR faccia un governo di tecnici competenti

Le restrizioni del dpcm di questa notte sono slegate da qualsiasi analisi di dove si sviluppa il contagio. Non c’è nessuna distinzione tra chi ha investito per rispettare le norme anti covid e chi non lo ha fatto. Non si difende uno dei diritti essenziali, che è quello all’istruzione. Spero che le prossime ore servano per trovare risorse credibili per i ristori, che devono essere immediati, tramite pagamenti dell’agenzia delle entrate, e assumere quegli indispensabili provvedimenti sulla sanità e sui trasporti pubblici non più rimandabili. Adesso bisogna fermare il contagio, è in gioco la vita di migliaia di persone, a cominciare da quella degli operatori sanitari. Ma con un minimo di spirito critico bisogna ammettere che siamo arrivati nuovamente impreparati. Trasporto pubblico, servizio sanitario territoriale, organizzazione tamponi, tracciamenti dei positivi, orari differenziati nelle scuole, tutte cose che con un po’ di impegno di più si potevano predisporre in modo adeguato. Invece ora chiudiamo ristoranti, teatri, musei, palestre, scuole. A pagare il prezzo più alto saranno i nostri ragazzi insieme a chi ha investito per rispettare le norme anti covid e ora si vede la sua attività chiusa. Almeno stavolta lavoriamo perché gli aiuti siano adeguati e immediati, senza burocrazie barocche, senza populismi come quelli che fino ad oggi hanno impedito di utilizzare il Mes, senza perdere più tempo.

Ettore Rosato

Italia Viva sia più incisiva .Secondo me non risolve molto quest’ultimo dpcm, o si chiude o non si chiude …..mezze misure non incidono sulla realtà sanitaria ma creano disuguaglianze e rabbia, i cui contorni ancora non si vedono . Spero di sbagliarmi però. Mi spiace dirlo sono tutte belle parole ma Renzi già ieri doveva staccare la spina non attendere ancora così perdiamo credibilità. Mi sa che togliere la spina e dare a Mattarella la formazione di governo tecnico è l unica via d’uscita.

INCOMPETENZA CERTIFICATA L’ESITO DI: questo DPCM perché di sanitario non ha nulla e la curva non si abbasserà perché come ha ribadito anche il CTS con il primo DPCM di ottobre il problema. Sono i trasporti UNICO settore in italia a disattendere le misure anti covid…staccate la spina e muovetevi sul documento proposto dalle regioni, altrimenti l’ITALIA sarà una baruffa.

Dite al sig.Conte che se la gente verrà a Roma coi forconi …. non sarà certo per fare gli applausi….È arrivato il momento di mandare questo imbecille a casa. Questo dpcm è il risultato di un sopruso per neutralizzare le ordinanze regionali che invece sono state costruite con raziocinio e intelligenza. Quest’uomo è la marmaglia che lo ha voluto li devono ritornare ai loro lavori precedenti. Subito Matteo Renzi+ Mario Draghi.

STACCATE LA SPINA O SARETE COLPEVOLI COME GLI ALTRI! LA STORIA DELLA DEMOCRAZIA NON REGGE PIÙ!!!!Staccate la spina!!! Che il PDR faccia un governo di tecnici competenti ultima modifica: da

