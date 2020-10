CORAGGIO, SE TUTTO VA BENE SIAMO ROVINATI.

Ha ragione chi sostiene che non sarà come la prima volta.

Ha torto chi continua a sostenere che nulla è stato fatto.

Adesso, grazie a tutte le Task Force che si sono succedute, così tante da fare invidia allo Stato Maggiore dell’ONU, e grazie a tutti gli esperti incaricati di fronteggiare l’emergenza, in campo sanitario ed economico, e, non ultima, grazie agli Stati Generali, quelli tenuti nel meraviglioso palcoscenico di Villa Pamphili, dove le migliori teste pensanti in circolazione, sono state in conclave per un’intera settimana, vitto e alloggio pagato.

Grazie a tutto questo, che non dimentichiamo è stato voluto, organizzato e sponsorizzato dal nostro Governo, quello del cambiamento, possiamo affermare, con assoluta convinzione, che NON SARÀ COME LA PRIMA VOLTA.

Nulla sarà più come prima, adesso, questa seconda ondata, ci trova pronti e preparati.

Anzitutto grazie alla genialità del bonus monopattini, il lockdown, sarà meno faticoso.

Infatti volete mettere il giro dell’isolato, 50 o 100 metri che ci sarà consentito, a piedi o con il monopattino?

Ma de che parliamo,

Grazie!

E chi altri, al mondo, può vantare una scuola chiusa, con parco banchi a rotelle, da fare invidia a qualsiasi pista di monopattini al mondo?

Certo, lo sappiamo, inutile fare i sapientoni, lo sappiamo che mancano gli studenti.

Ma le prossime generazioni, quelle che verranno dopo, si troveranno già avvantaggiati.

E i trasporti?

Ma per andare dove?

Lockdown totale e il problema è risolto.

E poi, mai più un Gallera del cacchio, che ci teneva incollati alle sue minchiate di efficienza lombarda, adesso siamo attrezzati anche in questo.

Un virologo per ogni programma, anche per il meteo, uno per ogni fascia e per ogni canale e per tutte le TV.

Virologi a gogò, anche pret a porter.

Mai più colonne di mezzi militari per il trasporto delle salme.

Ma Terapie Intensive direttamente nei cimiteri.

Volete mettere?

Bravi!

Per qualche gruppuscolo di contestatori che ancora si ostina con proteste e violenze di piazza, verrà promossa una campagna di sensibilizzazione dal titolo

“COME SI CAMBIA PER NON MORIRE”

dove verrà mostrato un filmato di un Vice Presidente del Consiglio di una Repubblica delle Banane, che solidarizza con i Gilet Gialli parigini, e, anziché essere preso a calci in culo viene nominato Ministro degli Esteri (la colonna sonora cantata dalla Mannoia).

E poi, la meraviglia delle meraviglie, mentre la pandemia continua e pensa di farci paura, noi ce la spassiamo, alla grande, organizzando i prossimi Stati Generali Grillini, che serviranno a sancire una promessa di matrimonio.

Il matrimonio del secolo, quello tra il PD e i 5*, un matrimonio riparatore, che andrà a sanare una situazione non più gestibile.

La Sposa è in avanzato STATO di Gravidanza e in occasione degli STATI Generali, sarà dato conoscere la paternità.

Qualcuno vocifera che da ultima ecografia si intravedono dei baffetti.

Nel mentre trapela qualche candidatura dall’alto dei Cieli, con il coro degli “Angeli”.

Paura?

Ma de che,

NOI ABBIAMO CONTE!

CORAGGIO, SE TUTTO VA BENE SIAMO ROVINATI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo