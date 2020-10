Sono ore difficili. Quella che chiamo “la rabbia dei miti” è, dopo l’urgenza di tutelare la salute, la nostra preoccupazione principale. Procederemo immediatamente con il ristoro a chi subirà altri danni economici dalle scelte di oggi. Che sono però scelte obbligate. Inutile dividersi nel cercare di dare colpe. Oggi bisogna unirsi nel combattere il virus perché se non risolveremo l’emergenza sanitaria non avremo alcuna possibilità di superare quella economica.

Per quel che riguarda la scuola è giusto salvaguardare il diritto all’istruzione e riconoscere l’immenso lavoro fatto da dirigenti, docenti e personale amministrativo in estate. Lo abbiamo già visto nei mesi passati: Didattica a Distanza e scuola in presenza non sono la stessa cosa e dunque, finché sarà possibile, dovremo proteggere studentesse e studenti e i loro diritti, a partire dai più piccoli.

E faccio 7 domande domande con un perché che chiedo a CONTE

1.Perché ancora una settimana fa, se la situazione stava così peggiorando, ha varato un altro Dpcm molto blando, tanto che le regioni hanno dovuto inasprire le misure già nelle ore successive alla sua entrata in vigore?

2. Perché dieci giorni fa Macron e oggi Sanchez, di fronte a curve non dissimili da quella italiana, hanno proclamato il coprifuoco serale, e invece lei ha scelto una strada volutamente diversa?

3. Perché ha respinto la richiesta delle regioni di tenere aperti bar e ristoranti fino alle 23, scegliendo oltretutto un orario di chiusura, le 18, che non ha senso per l’attività dei ristoratori?

4. Perché ha chiuso cinema e teatri nonostante rispettassero misure di sicurezza più rigide di mezzi di trasporto, supermercati e uffici pubblici, sapendo peraltro che l’attività cine/teatrale è già soffocata dalla concorrenza home video, che per effetto della chiusura viene favorita?

5. Perché per le scuole superiori, nel dualismo tra presidi e ministra da un lato e regioni dall’altro ha scelto una terza via (la Dad al 75%) che scontenta gli uni e gli altri e appare inapplicabile?

6. Perché ha evocato l’arrivo entro fine anno del vaccino, pur non essendo questa scadenza nella disponibilità di decisione o di controllo del governo o di altre entità nazionali?

7. Perché misure così pesanti per molte categorie produttive sono state decise senza alcun confronto con le categorie interessate? E perché poi tentate di placarne la protesta con la promessa di un ristoro, che per definizione poi non va a lenire il danno di tutta la filiera produttiva (a cominciare dai lavoratori meno tutelati)?

