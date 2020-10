Bravo Matteo impressione che Conte decide in autonomia basta. Forza con una sinistra più moderna e meno allineata. Gli errori sono tali da qualsiasi parte vengano

Renzi: “Chiederemo di modificare il dpcm”. Zingaretti: “Intollerabile stare con i piedi in due staffe” L’ex premier: «Ristoranti aperti fino alle 22. Cinema e teatri non sono posti dove si rischia di morire»

«Chiederemo al Premier di modificare il Dpcm». Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews. «Teresa Bellanova, da ministra delegata, sta combattendo per i ristoranti e soprattutto per la filiera collegata. Elena Bonetti, da professoressa universitaria prima ancora che da ministra, sta chiedendo quali siano i modelli matematici che supportano le decisioni del Governo» spiega Renzi.

«Alcuni amici hanno lanciato una petizione per tenere aperti i luoghi di cultura e le palestre. In Parlamento, chiederemo che il Presidente Conte valuti di seguire la stessa strada intrapresa dal Presidente dell’Alto Adige, che ha firmato un’ordinanza che prevede che i ristoranti siano aperti fino alle 22. Per quanto riguarda la ristorazione, è bene ricordare che i dati Istat- che mettono insieme alberghi, ristoranti e bar – ci dicono che il valore aggiunto 2019 di questo aggregato è di 64 miliardi di euro, quasi equivalente a quello di tutto il comparto edilizio».

Quindi l’affondo sui teatri e i cinema. «Mi ha colpito – scrive Renzi – che proprio il Ministro della Cultura abbia giustificato la chiusura dicendo che dobbiamo salvare vite umane. Io dico che certo, è vero, vogliamo salvare vite umane. Ma basta essere andati al cinema o al teatro, in queste settimane, per capire che non sono posti dove si rischia di morire, ma dove – anzi – si impara a vivere meglio». A breve giro arriva la risposta del vice segretario del Pd, Andrea Orlando: «Ricordo nitidamente i giorni nei quali i ministri, finito il cdm, andavano in piazza a manifestare contro il governo. Tempi assai più semplici di questi eppure non andò bene allora, per il governo ma ancor più il Paese». Quindi, a metà pomeriggio l’affondo duro del segretario Dem Nicola Zingaretti durante al direzione: «E’ sempre stato sbagliato, ma ora stare con i piedi in due staffe è eticamente intollerabile. In gioco c’è la vita delle persone. L’Italia si aspetta da chi ha responsabilità di governo serietà e autorevolezza».

Grazie Matteo per l’impegno che tu e i componenti di I V dedicate alla Politica con la P maiuscola e in questo caso con le insistenze a Conte perché si decida velocemente a prendere il MES , nonostante i 5* siano contrari ormai per partito preso. Bravo RENZI! Nulla di male nel proporre di ragionare su modifiche di cosa si scandalizzano e il ruolo di minoranza che vuole essere costruttiva. E lasciamo perdere il paraculo ZINGA. Nulla di male nel proporre di ragionare su modifiche di cosa si scandalizzano e il ruolo di minoranza che vuole essere costruttiva. Oltre alla dimensione biologica o fisica della salute (che molti di noi hanno imparato a proteggere con comportamenti adeguati) reclamano la loro attenzione anche gli aspetti psicologico e sociale della salute stessa. Questi si nutrono con ciò che ci viene precluso, speriamo per poco. Grazie Renzi. ORA E ORA DI Togliere la fiducia al governo Matteo questi ci portano alla catastrofe non anno un briciolo di competenza.MA: Non cominciamo con la solita tiritera , fino al 24 novembre si deve stare uniti come forze di governo con le decisioni prese, poi si vedrà se chiudere tutto o riaprire qualcosa, deciderà il Signor Coronavirus!!! Evitiamo di fare il gioco della destra fascio populista razzista negazionista.

Bravo Matteo impressione che Conte decide in autonomia basta. Forza con una sinistra più moderna e meno allineata. Gli errori sono tali da qualsiasi parte vengano ultima modifica: da

