IL LUPO DI GRETA La giovane svedese e la crisi di oggi.

Qualche giorno fa ho visto ed ascoltato un’intervista a Greta Thurnberg.

Non è più la bimbetta diventata famosa appena quindicenne, qualche anno fa; ora ha quasi diciotto anni (li farà a gennaio) e quindi, ormai maggiorenne, non è più classificabile come il “fenomeno mediatico” di un’adolescente singolare e battagliera, ed entra d’ufficio nel novero dei normali cittadini.

Non che prima fosse diverso, ci mancherebbe: una quindicenne ha tutti i diritti di esprimere il proprio dissenso verso le scelte strategiche della società in cui si trova a vivere: lo fa da quindicenne, con lo schematismo e con l’ingenuità propri di quell’età, e attenzione a derubricarlo come fenomeno effimero, folkloristico ed inconcludente!

Greta è stata molto di più, visto che è arrivata a parlare dalla tribuna dell’ONU ai rappresentanti di tutti i Paesi del mondo, dopo avere incontrato tutti i cosiddetti grandi della Terra. Greta è assurta a fenomeno globale grazie ad una indiscussa capacità mediatica e ad iniziative di mobilitazione che in effetti hanno coinvolto milioni di giovani e non solo.

Tanto di cappello! e soprattutto guai a sottovalutare l’effetto benefico di sensibilizzazione planetaria sui problemi connessi con le emissioni di anidride carbonica, il conseguente effetto serra, il riscaldamento globale, e infine il cambiamento climatico. Il mondo ha un problema, reale, serio, che deve risolvere in tempi rapidi, pena pesanti conseguenze su tutte le attività umane in tutte le società organizzate. I mezzi sono in larga misura disponibili, le risorse non mancano, serve volontà politica e un bel po’ di pragmatismo. Ora si aggiunge, non prevista, la complicazione della pandemia, ma sarebbe esiziale dimenticarsi del resto e Greta fa benissimo a ricordarcelo. Ma non è questo il punto che vorrei condividere.

Quello che mi ha colpito nell’intervista di Greta è il forte, continuo, assillante, riferimento alla scienza ed agli scienziati, all’incrollabile fiducia (fede) nelle elaborazioni scientifiche e nei modelli matematici.

Per carità, non metterò mai in discussione la scienza ed il suo metodo: ne ho parlato spesso come di una (la più importante) chiave dello sviluppo dell’umanità negli ultimi quattro secoli, responsabile dei progressi formidabili indotti nelle condizioni di vita di miliardi di persone. Dobbiamo alla scienza ed al suo metodo se abbiamo abbandonato credenze, superstizioni, dogmi, fedi cieche ed acritiche in supposte saggezze rivelate. Come dobbiamo alla scienza se viviamo quasi il doppio di quattro secoli fa e cresciamo mediamente sani e forti (mediamente!).

Abbiamo capito che può essere considerato vero solo ciò di cui esiste prova ripetibile, certificabile, riconducibile a modelli comprensibili e trasparenti. Non c’è autorità politica, religiosa, morale, che possa confutare un esperimento senza produrne un altro più convincente per tutta la comunità degli scienziati. È stato un passo avanti gigantesco nella storia dell’evoluzione umana.

Ciò detto, non bisogna però esagerare, pena il ricadere negli errori precedenti.

La scienza non è dogma, non è verità assoluta. La scienza sa ciò che sa e soprattutto sa cosa NON sa, che purtroppo è la massima parte. E conosce anche i limiti di ciò che pare certo.

Ripetere come un mantra: “Diamo fiducia alla scienza, ascoltiamo gli scienziati, loro sì che sanno, sono saggi, informati e ci indicano la via” (come fa Greta e la maggioranza dei suoi seguaci) è pericolosissimo, perché riproduce un approccio simile a quando, al posto degli scienziati, c’erano i grandi sacerdoti. Non va bene. Che lo dica chiunque, anche Greta, è negativo, anzi dirò di più, è diseducativo.

La scienza conosce i propri limiti e nessuno li deve forzare. Anche perché il sistema mediatico è potentissimo, è invadente, è pervasivo, è autoreferenziale, è molto spesso tremendamente approssimativo ed anche superficiale. Tutte caratteristiche che fanno a cazzotti con il metodo scientifico. E gli scienziati sono uomini normali, non superuomini o guru. Messi davanti ad una telecamera, spesso non danno il meglio di sé, abituati come sono a congressi, simposi, seminari, pubblicazioni scientifiche valutate in “peer review” (revisione paritaria) dai loro simili e non su Facebook. Hanno altri tempi e altri linguaggi. Diventano così facilmente preda di conduttori attenti solo all’audience, allo scoop, al sensazionalismo, e allora addio alla scienza come analisi della realtà, distaccata da sentimenti ed emozioni. Lo scienziato diventa fenomeno da talk show, indistinguibile (quasi) da un qualsiasi isterico polemista professionista. Un disastro!

Abbiamo tutti esperienza di quanto sopra: virologi, epidemiologi, immunologi, strappati ai loro laboratori e proiettati al grande pubblico come un Travaglio, uno Scanzi o uno Sgarbi qualsiasi, solo che quelli con le polemiche ci campano, gli scienziati fanno un altro mestiere. E così spesso vanno nel pallone. Perché non è vero che la scienza ha tutte le risposte, che la scienza ha i dati, che la scienza sa cosa fare.

Non è sempre vero. La scienza ha i suoi tempi e i suoi metodi e non può essere forzata più di tanto, anche se siamo in un’emergenza planetaria.

È la politica che deve saper prendere decisioni anche con dati scarsi ed insufficienti, è la politica che deve prendersi la responsabilità di guidare la società dei cittadini. La scienza deve fornire supporto, un supporto che a volte è solido, a volte meno, e non si possono fare forzature.

Continuare ad esempio a ripetere che il vaccino è roba di poche settimane è una mistificazione bella e buona: tutti gli scienziati seri (Anthony Fauci in testa) hanno detto e spiegato che una decente copertura vaccinale è prevedibile, se tutto andrà bene, non prima della fine del prossimo anno, non di questo. Capisco che non è una bella notizia, ma tant’è, è inutile continuare a speculare sul fatto che forse per gennaio qualche vaccino avrà finito i test e sarà dunque disponibile. Disponibile non significa averlo pronto da iniettare a qualche miliardo di persone.

Per non parlare della vanagloria che può impossessarsi di uno qualsiasi dei suddetti scienziati e portarlo a rilasciare dichiarazioni roboanti, ma imprudenti e non supportate da alcunché (tipo: il virus è morto!).

Quindi spero che Greta, con la maturità che certamente anche lei sta raggiungendo, sappia utilizzare il suo indubbio potere mediatico per tenere viva l’attenzione al cambiamento climatico, che è davvero un problemaccio che gli scienziati sanno certamente descrivere, misurare e denunciare, ma molto meno risolvere in modo concreto e realistico. Di nuovo è la politica che deve fare i passi giusti, senza ignavia ma senza farsi trascinare da catastrofismi pericolosi e vagamente millenaristici. Agire bisogna, presto e bene, ma con azioni incisive, migliorative e compatibili con la vita di miliardi di persone.

Gridare: “Al lupo! Al lupo!” serve a poco. Meglio individuare la posizione, la grandezza e la pericolosità del lupo, registrarne attentamente gli spostamenti, mentre si approntano col massimo della sagacia le più opportune difese per renderlo inoffensivo.

Lo sapeva anche il Pierino di Prokof’ev, che attese il lupo su un albero, e lo appese con una corda per la coda, aiutato da un gatto e un canarino, mentre i cacciatori armati fino ai denti arrivavano tardi con i loro timpani e grancasse.

IL LUPO DI GRETA La giovane svedese e la crisi di oggi.

