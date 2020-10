UNA FRATTURA CON I CITTADINI DA EVITARE :I molti errori del governo contro la crisi.

Chiederemo al Premier di modificare il DPCM. Siete d’accordo con MATTEO RENZI? IO son d’accordo con Matteo, dopo di che, se non c’è ascolto e non ci sono mediazioni raggiunte, cominciamo a prendere in considerazione l’idea di uscire da questa maggioranza.

La temuta seconda ondata è arrivata; il nuovo DPCM del Governo, pure.

Ora, però, c’è il rischio di una frattura fra cittadini. Netta, difficile da rinsaldare, con ripercussioni sulle scelte future di rappresentanza politica.

Non fra ricchi e poveri. Quella lasciamola per ora da parte, ai fini che qui si vuole discutere, poiché i primi – quelli veri, nel bene e nel male – soffrono di meno gli effetti della crisi e i secondi sono comunque oggetto di interventi governativi – più o meno efficaci e/o condivisibili – già in passato (vedasi il reddito di cittadinanza, ad esempio).

No, la (nuova) frattura che rischiamo ora è fra garantiti e non. Da una parte, i lavoratori garantiti. Quelli, cioè, che non subiscono il rischio di essere licenziati e nemmeno il rischio della cassa integrazione; essenzialmente dipendenti della PA e degli Organi dello Stato, nonché quelli di grandi aziende che non soffrono la crisi. E i pensionati, anche, a ben vedere. Dall’altra, i lavoratori non garantiti: i dipendenti delle micro e piccole aziende, gli stagionali e i lavoratori a termine; forse ancor più dei loro datori di lavoro. E, certo, questi ultimi; piccole (e medie) imprese in crisi, autonomi, micro-imprenditori, partite IVA e professionisti, ovviamente. Non tutti di loro, invero; ma molti di questi.

Ecco, quello che la Politica non ha (ancora) colto di questa crisi economica, “derivata” dalla crisi epidemiologica pandemica, è che decidere una linea d’intervento generalizzata, come se tutti fossero nelle stesse condizioni, non solo è profondamente sbagliato, sotto il profilo politico-economico, ma anche pericoloso per la tenuta sociale e lo spirito di uguaglianza (e di solidarietà) fra i cittadini.

C’è la cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga, allargata), si dirà. C’è il blocco dei licenziamenti. Ci sono stati i sussidi per imprese e professionisti, anche. Sono già stati compensati, si pensa. Ma è davvero così? Sono state misure efficaci? Ci sarà il ristoro per tutte le categorie danneggiate dal nuovo semi-lockdown, ha detto il Premier. È davvero credibile, questa affermazione, visto ciò che è successo nei mesi passati?

No, non sono state misure efficienti; efficaci solo in parte, alcune, ma efficienti nel loro complesso, no (efficienza è altra cosa).

La cassa integrazione, per esempio, è misura compensativa e temporanea, limitata negli importi ristorati e lenta nella sua corresponsione (tuttora esistono migliaia di soggetti in attesa di percepire il dovuto dei primi mesi di lockdown). Il blocco dei licenziamenti, per continuare, vale per le imprese che continuano ad esistere, non per le piccole che – non potendo più operare – chiudono. E, quando ripartirà la possibilità di licenziamenti, quanti ve ne saranno? Con che rete di protezione stesa, nei progetti del Governo? Stesso discorso per le moratorie sui finanziamenti alle imprese e il blocco delle revoche; intervento meritorio, ma non allungabile sine die e, ad oggi, non si vede alcuna “visione” governativa sul “come uscirne”, salvo rinvii all’ultimo minuto della partenza del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, come se, rinviando questo, si risolvesse il problema. Una norma o è “giusta”, quindi si applica, o non lo è, quindi si cancella; principio troppo semplice?

I sussidi, poi, meriterebbero un discorso a sé. Quelli di natura fiscale, intanto. Troppe agevolazioni, a troppi segmenti economici, quindi “poco” a “tanti” (nemmeno tutti, peraltro), invece che concentrare le misure agevolative sui settori effettivamente falcidiati dalla crisi con maggiori sostegni mirati. Quelli a fondo perduto, poi. Ristoro (parziale) del reddito (e non del fatturato) con condizioni di accesso eccessivamente burocratiche, calcolate sui dati dei soli mesi di lockdown come se magicamente la crisi sparisse con le riaperture, nonché tempi di corresponsione incerti (tuttora con domande pendenti non liquidate).

Ma, al contempo, vi è stata una grande dispersione in incentivi “discutibilmente” utili, come per i monopattini elettrici; o di scarso successo, come il bonus vacanze. O viziati da un eccesso di burocrazia, come il credito d’imposta sugli aumenti di capitale (per non parlare dei rischi di clientelarismo legati ai due nuovi fondi per la sottoscrizione di obbligazioni private e l’entrata nel capitale delle imprese).

O del tutto errati nella loro impostazione, come il credito d’imposta per gli affitti delle attività d’impresa. Introdotto – a giudizio di chi scrive – con il doppio vizio del non essere allineato alla previsione del nostro Codice in tema di impossibilità sopravvenuta e del non essere ancorato a un principio di realtà economica (affermazioni, queste, già avanzate in un precedente articolo su queste colonne, agli albori dell’emergenza pandemica), è stato costruito attraverso l’assegnazione di un credito d’imposta commisurato ad una percentuale dei canoni pagati in periodo di lockdown. Peccato che: le revisioni dei canoni servivano (e sono state per lo più richieste) a regime per tutto il 2020; il debitore (impresa) non aveva spesso liquidità per pagare i canoni; nel 2020 non avendo poi probabilmente redditi imponibili (o registrandone una rilevante contrazione) non possa usufruire del credito concesso. In più, alcuni Tribunali, a partire dalle prime sentenze della Corte di Venezia, poi allargatesi a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale, hanno concesso la valenza della impossibilità sopravvenuta all’impresa affittuaria, obbligando il locatore alla riduzione del canone ovvero alla non contestabilità del mancato pagamento. Col che, forse, sarebbero stati questi ultimi a dover essere ristorati se si fosse intervenuti con maggiore raziocinio.

Il tema di fondo, peraltro, resta la domanda (scomoda) se tutto questo non fosse prevedibile “prima”. Già la pandemia in sé, per quanto piaccia mediaticamente definirla un evento straordinario, un “cigno nero”, era invero razionalmente prevedibile come rischio ipotetico e ci siamo fatti trovare impreparati. Ma la seconda ondata può essere definita tutto fuorché imprevista o imprevedibile. Eppure, non solo non sono state potenziate come si sarebbe potuto le strutture sanitarie (i.e. il raddoppio promesso delle terapie intensive) e gestito diversamente la problematica dei trasporti pubblici (invece che potenziare i mezzi di servizio, si dilatano gli utilizzi, spostando l’onere della “risposta” dal gestore all’utente), ma nemmeno si ha oggi un piano “pronto”, congegnato per contenerne gli effetti economici.

E, in tema dei nuovi blocchi, ad esempio nella ristorazione, chi si era adeguato alle misure di prevenzione richieste dal Governo, sostenendo costi e riducendo i ricavi (diminuendo gli accessi possibili), deve oggi pagare il blocco delle attività (ed avere il medesimo ristoro) di chi non ha rispettato le norme di prevenzione introdotte in questi mesi?

E quali sono le evidenze (scientifiche, non semplici opinioni più o meno consolidate nell’immaginario collettivo) oggi, per i provvedimenti di limitazione oraria alle 18 e non ad altra ora? Ad Hong Kong, ad esempio, era stata introdotta la medesima limitazione, ma è stata emendata dopo un paio di giorni perché il danno economico non era giustificato da dati scientifici di utilità del provvedimento.

Quindi, mi si chiederà, per essere costruttivi e migliorare la situazione, ora cosa si potrebbe fare?

Intanto, tornando al punto iniziale della frattura fra garantiti e non garantiti, occorrerebbe introdurre dei meccanismi di perequazione del reddito dai primi ai secondi. Siccome a chi scrive non piacciono in principio le misure coercitive, men che meno di natura fiscale straordinaria, suggerirei un meccanismo volontario premiale. Ovvero, la creazione di un fondo pubblico di perequazione, formato da un lato con dotazione di risorse pubbliche (quelle già destinabili ai sussidi) e dall’altro con versamenti volontari deducibili fiscalmente dal reddito. Solidarietà privata, che si aggiungerebbe a quella pubblica, premiata con minori imposte.

Poi, suggerirei l’introduzione – con tecnicismi qui solo delineati genericamente, per ragioni di spazio, ma che saranno oggetto di specifica proposta nei prossimi giorni – di un regime di premialità fiscale alla crescita e alla tutela occupazionale. La prima (aggregazioni, fusioni, apertura al mercato dei capitali, accesso a finanziamenti-attestati destinati a nuovi investimenti), tramite una dual income tax, ovvero un’aliquota ridotta solo sui redditi aggiuntivi derivanti dall’operazione agevolata. La seconda, tramite un rinvio dei pagamenti delle imposte – che resterebbero dovute – condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali nelle procedure di ristrutturazione e risanamento delle imprese; una sorta di subordinazione delle imposte (da pagare) al costo del lavoro (livelli da mantenere), che – a risanamento riuscito – verrebbero comunque pagate ratealmente.

Infine, a costo di divenire petulante, aprire finalmente una seria discussione sul piano di interventi per l’utilizzo delle somme rinvenienti dal Recovery Fund. Che sia (o possa davvero diventare) condiviso, mirato, efficace, senza ricadere in ulteriori logiche “distributive” a pioggia.

Non certo “aspettare” ciò che accadrà.

