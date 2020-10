Uno dei pochi (piaccia o no) con visione strategica….

Mentre si chiedono (ancora) sacrifici, sarebbe molto utile, secondo me, che il Governo chiarisse questi punti. E ci spiegasse quali sono i dati scientifici e le analisi sui quali si prendono le decisioni: i dati scientifici, non le emozioni di un singolo ministro. Poi! Per convivere con il virus serve un piano, una visione, una strategia. Non rincorrere gli eventi, ma prevederli come stiamo dicendo – spesso inascoltati – da mesi.

SI:E’ proprio questo il punto : avere la capacità di prevedere gli eventi in modo da poterli gestire, non subire. Le avevano anche dato dell’imbecille! a questi dico: Non tenta di farlo, È IL PRIMO DELLA CLASSE( gli invidiosi se ne facciano una ragione). Anche sul perché ha fatto nascere questo ora sgoverno. CARI INVIDIOSI: E’ stato ripetutamente spiegato il motivo per cui Renzi e Italia Viva fanno parte di questo governo ma leggendo i commenti sembra che ci sia ancora qualcuno che non ha capito : si doveva evitare il male peggiore , cioè’ , Salvini al governo . Ma il male che possono fare i populisti al governo va contrastato e corretto da quanti abbiano capacità e tenacia per farlo che facciano parte o no di questo governo . Non ci stancheremo di ripeterlo state sereni. Dite: anche IV e al governo! Si con ha 2 Ministre e al Governo, non è tutto il Governo, se le loro proposte non passano giusto che si sappia cosa Italia Viva vorrebbe. Mossa coraggiosa., in stile Matteo Renzi. E il MES perché non riesce a passare? Le chiusure pesantissime sarebbero aiutate.

Ma perché non si può modificare un provvedimento se le opzioni prospettate tendono a creare un consenso più ragionato consapevole e responsabile delle persone che devono metterlo in pratica ? Dove sono la ratio e l’evidenza scientifiche che consigliano una scelta più che un’altra ? O piuttosto non si riesce a risolvere il vero nodo dei problemi: il trasporto! e l’incompetenza di chi ci governa ? L’unica cosa da chiedere a questo premier è di dimettersi subito prima che sia troppo tardi per la salute, l’economia e la democrazia.

Questo miserabile Paese non si merita una persona di valore come lei! La soluzione c’è. Togliete l’appoggio al governo, visto che siete “inascoltati” da mesi. MATTEO BISOGNA TAGLIARE I VIVERI A QUESTI INCAPACI, SOLO PER FAR CAPIRE AL PIDIOTA SEGRETARIO CHE FAI SUL SERIO ( visto che ti ha attaccato perché hai detto che non andava bene niente di questo decreto..) Si fa molta fatica a stare dentro questo governo, ma la pazienza dovrebbe avere un limite. Dobbiamo farci rispettare, le nostre proposte sono concrete e preventive. Es. Scuola, sanità, cultura ecc. Matteo sei l’unico leader.

Uno dei pochi (piaccia o no) con visione strategica…. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo