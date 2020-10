INACCETTABILI: Le dichiarazione di Conte.

INACCETTABILE

La dichiarazione di Conte per cui potremmo prendere in considerazione il ricorso al Mes solo in caso di choc di cassa, rende questa strada impraticabile in base ad ipotetiche speculazioni del mercato internazionale.

Perché se domani decidessimo di utilizzare il Mes,i mercati lo potrebbero interpretare ( sulla base di questa irresponsabile dichiarazione di Conte), quasi come un annuncio di insolvenza con tutte le conseguenze del caso in termini di spread e di down grade sulla affidabilità del nostro debito.

Siamo nelle mani di un irresponsabile e nessun vertice di maggioranza, a questo punto, può salvarci. Ovviamente la destra sovranista e gli insider populisti governativi plaudono e gli tengono bordone.

E intanto il virus riporta la gente negli ospedali dove già ora mancano medici, infermieri, personale qualificato ,strutture, macchinari che ,con l’utilizzo del Mes, possiamo mettere subito in campo.

NON CONTENTO DELLA LAMPANTE INCOMPETENZA POLITICA :Giuseppe Conte, riferito a Italia Viva, dichiara. «I distinguo del giorno dopo francamente mi sorprendono»,

Matteo Renzi, in risposta: «Conte non si stupirebbe dei distinguo del giorno dopo se solo imparasse ad ascoltare i suggerimenti del giorno prima. Troppo facile ignorare le nostre idee e poi lamentarsi perché non siamo d’accordo. Su cultura e ristorazione il premier sta sbagliando. Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati». «Chiedere di organizzarsi meglio non è lesa maestà ma buon senso. Siamo in maggioranza ma non siamo mai stati e saremo yes man».

