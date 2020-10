Marattin è di lotta e di governo.

Oramai al governo è uno contro uno. Marattin a SkyTg24 collegato dal suo bell’ufficio pulito ed ordinato con tanto di bandiere che fanno tanto «uomo delle istituzioni» (stona tremendamente con il momento storico. Disagi e proteste in molte città italiane, cassonetti bruciati e tafferugli) commenta le parole di Zingaretti: «Inaccettabile presentarci un dpcm il giorno prima e chiederci di firmarlo senza obiettare. Ci spieghino, a noi di Italia viva, cosa hanno fatto sui trasporti, dato che la De Micheli è persona di fiducia di Zingaretti». Qualcuno gli dica però, che è al governo pure lui. (O come se stare al governo l’abbia prescritto il medico o il Virologo di turno.) Magari lo spieghino pure agli italiani che si ritrovano tutti i giorni a prendere quei mezzi stracolmi.

Aggiungo una precisazione sul MES:La questione è molto semplice. Se avessimo fatto ricorso al Mes la mattina del 16 maggio, quando è diventato disponibile, non solo avremmo già incassato il 90% del contributo, ma avremmo anche incorporato il nuovo deficit nel quadro macroeconomico battezzato con la Nota di aggiornamento al Def di inizio ottobre, e fatto le scelte conseguenti per mantenere il nostro rapporto debito/Pil su un sentiero discendente.

Ma non avendolo fatto, perché abbiamo perso sei mesi dietro alle falsità della troika, delle condizionalità ecc., ora è probabilmente più saggio, ma non certo obbligatorio usare il Mes solo per finanziare, a costo molto più basso, le spese sanitarie già incorporate nel nuovo quadro di finanza pubblica. Questo ci darebbe un risparmio di 300 milioni di euro l’anno per 10 anni. Non so Di Maio, ma io 300 milioni di euro l’anno per 10 anni saprei bene cosa farne.

Hanno inquinato il dibattito pubblico con un quantitativo di menzogne e falsità che non si sono mai viste nella storia di questo Paese. Spesso col colpevole silenzio di parte del mondo dell’informazione.

