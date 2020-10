Erdogan !no la risposta ad una vignetta non può essere la parola “Strage”.

L’ho detto la settimana scorsa per Samuel Paty. Lo ripeto oggi dopo i drammatici fatti di Nizza: quello che sta accadendo in Francia è una tragedia annunciata.

L’Europa unita deve dare una risposta corale contro l’estremismo che vuole annientarci. Matteo Renzi

Cordoglio e vicinanza al popolo francese per gli attacchi di questa mattina a Nizza ed Avignone. Bandire ogni forma di estremismo e’ dovere di ogni singolo Stato UE. In Italia Forza Nuova dovrebbe essere sciolta immediatamente, per Legge. Abbiamo constatato e subito assalti nelle nostre Citta’ di violenti appartenenti a quella organizzazione che nulla ha a che vedere con la democrazia. Basta violenze! “Intollerabile che un nostro alleato nella Nato fomenti il terrorismo islamico”. Ancor più intollerabile è che uno stato come l’attuale Turchia faccia parte della Nato. Intollerabile e vergognoso.

Va bene che la Turchia è un membro Nato e che possiede le chiavi per aprire le frontiere a un’invasione di migranti in Europa. Ma talora il compromesso e la timidezza provocano danni maggiori di azioni decise. Non dico che Erdogan sia una tigre di carta, ma anche lui non può forzare la mano senza danneggiare il paese e se stesso. Intanto, una condanna esplicita da parte dell’Europa. E poi, sanzioni, l’economia turca già traballa parecchio per conto suo. Difficile che Erdogan possa tenere a freno il paese se l’economia soffrisse maggiormente. Comunque, brava Francia a difendere il suo laicismo.

E se: Un musulmano se ne frega dei rapporti economici, la religione viene sempre per prima. Non è un caso se Erdogan, nonostante la profonda crisi che attraversa il suo paese, cerca sempre nuove sfide religiose, militari, sociali (emigranti).

Se l’Europa vuole farsi intendere da un Erdogan-califfo, deve parlare con la sua lingua, i suoi vocaboli, che NON sono quelli del commercio. Deve fare come sta facendo Macron con la legge in via d’approvazione all’Assemblea Nazionale, che punisce la voglia di apartheid del mondo islamico francese.

Erdogan !no la risposta ad una vignetta non può essere la parola "Strage".

