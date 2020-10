LA NULLITA’ ARROGANTE.E basta non se ne può più

Il segretario del PD, così dovrebbe essere, dice: “non è serio stare con i piedi in due staffe, è intollerabile”.

Non si può più consentire a questa “nullità” di esprimere gratuiti giudizi sugli altri.

Un segretario di partito che non ha ancora espresso una linea politica, una visione di Paese, un programma economico con una seppur minima idea di sviluppo, …………… MA CHE VUOI FARE?????

Un burocrate, nato burocrate di partito ed è restato burocrate di partito.

Basta ascoltarlo per 2 minuti, per capire che dietro quelle parole, generiche, buoniste, di circostanza, non c’è nulla, il nulla assoluto.

Basta, non se ne può più di questa arroganza.

E’ veramente difficile convivere con questi arroganti burocrati poltronisti. Per loro il merito è una parola proibita. Sono la componente marcia che contagia tutto il partito.

Sempre a screditare chi osa sottrarsi ai dictat del clan; è toccato a Veltroni, poi a Prodi, a Renzi, ora a Calenda, ora di nuovo a Renzi.

E’ di giorni fa la “minaccia” a Calenda, che ha osato candidarsi a sindaco di Roma.

Insomma questo clan, di cui Zingaretti attualmente è la “testa di legno”, governa con questi metodi “mafiosi” il secondo partito del Paese.

Detto ciò, è inaccettabile che persino una nullità, come Zingaretti, si permetta di esprimere giudizi, tra l’altro inappropriati, su persone che lo sovrastano di diverse spanne.

Andiamo ai fatti

Zingaretti, ha indirizzato il suo commento/giudizio a Italia Viva che ritiene il DPCM non rispondente alle esigenze e con provvedimenti ingiustificati, in alcuni casi, ed insufficienti in altri; insomma sbagliato.

E’ stato appena approvato in CdM, un DCPM, il terzo in una settimana, che è frutto dell’accordo, della mediazione fra M5S e PD.

Faccio notare che le forze che appoggiano il governo sono: M5S, PD, IV e LeU.

E’ ormai consolidato il convincimento da parte di M5S e PD, che i due partiti minori non devono far altro che accodarsi alle loro decisioni e accordi.

Se non stessimo in una situazione di emergenza, la cosa più naturale da fare sarebbe quella di uscire dal governo e lasciare a chi prende le decisioni la esclusiva responsabilità delle conseguenze.

A Zingaretti segretario del PD, direi semplicemente che nella sua “innocenza” forse pensa di essere un’aquila, ma è soltanto un pollo.

Un pollo, neanche tanto sveglio, messo lì da chi veramente conta nella sua corrente (clan).

Forse le fa gioco svolgere questo ruolo, ma per favore ci risparmi atteggiamenti arroganti che la rendono solo più ridicolo.

