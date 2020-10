Il governo ha cambiato passo. Ma è quello del gambero anche per responsabilità del Pd e della sinistra

La estensione degli 80 Euro a 100 per i lavoratori dipendenti includendovi quelli fino a 28 mila Euro di reddito, non sono che i famosi 80 Euro renziani del 2014.

Se poi guardiamo al decreto semplificazioni che permetterà di avviare opere

pubbliche mobilitando risorse bloccate finora, esso non è che la traduzione del piano Italia shock lanciato a Dicembre del 2019 da Italia Viva.

Osteggiato e sbeffeggiato dal duo Zingaretti De Mcheli.

Ricordiamo le battute di Zingaretti sui soldi di Renzi, e le infinite testimonianze della ministrao per cui il c.d. modello Genova non era attuabile.

E se guardiamo ancora al family act, al netto della falsificazione della iena Giarrusso che se ne vorrebbe prendere il merito, questo è frutto dell’elaborazione di Italia Viva e fu lanciato alla Leopolda del 2019.

Anche le modifiche al decreto sicurezza sono dovute alla iniziativa e costanza della ministra Lamorgese più perche ad altri.

Resta il Mes e l’azione senza dubbio meritoria di Gualtieri in Europa per ottenerlo senza condizionalità.

Ma si sa com’è andato a finire.

Insomma del Pd non si può ricordare nulla nell’azione di governo se non il ruolo subalterno e gregario.

Questa premessa serve a definire la convinzione che il Pd e la sinistra in questa fase non hanno ministri all’altezza della situazione.

Si é detto di Gualtieri e della sua inversione a U sul Mes.

Occorrerebbe continuare con Speranza che ha elaborato un piano di rilancio della sanità da 63 miliardi comprensivo delle risorse del Mes e che è stato accantonato da Conte, senza che Speranza abbia minimamente protestato.

Accontentandosi solo di 4 miliardi nel Def.

Si può continuare con Franceschini che si è rivolto alle categorie del suo dicastero imputandole di non capire la gravità della situazione dopo che queste avevano investito nel campo dello spettacolo e del cinema risorse non in differenti per adeguare spazi ed impianti alle norme di sicurezza nti covid.

E per finire alla De Micheli che ha impegnato solo trecento milioni per rafforzare il sistema del trasporto locale dei quali solo 120 risultano spesi. Briciole.

Insomma una debacle per Pd e sinistra nella capacità di governare questa fase.

In cui si sono contraddistinti negativamente Speranza e la De Micheli sponsorizzati da Bersani e Zingaretti.

Ed ora dopo aver lanciato reboanti dichiarazioni contro Conte sulla necessità di un cambio di passo e di un adeguamento della squadra di governo ora sono costretti sulla difensiva contro Marcucci che non ha fatto che ripetere quanto Orlando e Zingaretti avevano dichiarato in questi ultimi mesi.

Contrordine compagni e che Marcucci sia connotato come la quinta colonna renziana nel Pd.

Il vecchio armamentario si è messo in moto per nascondere la realtà.

Quella di una rappresentanza di governo scadente e lottizzata dal sistema correntizio.

Che tristezza.