La doppia fregatura. Anzi il doppio pacco che ci ha lasciato il governo gialloverde .Che oggi, alla luce dell’emergenza Covid-19, non solo è una beffa, è soprattutto la dimostrazione che il populismo non fa bene alla salute.

I dati sono pubblici e fanno male. E sono dell’Inps.

Parlo di Quota 100. Bene, con questa misura costosissima che ha ipotecato il futuro delle nuove generazioni, sono andati in prepensionamento 7.225 dipendenti del sistema sanitario nazionale. Morale della favola, in un momento così drammatico, con una carenza di personale sanitario di migliaia e migliaia di donne e uomini, abbiamo 7 mila sanitari in meno. In più, se fossero rimasti al lavoro quei soldi sarebbero potuti servire per assumere giovani medici, giovani infermieri, più operatori per le ambulanze…insomma, più sicurezza sanitaria per i cittadini.E invece no.

Anche il reddito di cittadinanza è una distruzione del Futuro delle prossime generazioni , se si fossero date le stesse somme alle aziende, i posti di lavoro sarebbe aumentati, i fannulloni sarebbero diminuiti, e lo stato non avrebbe tutto questo assistenzialismo. Purtroppo si preferisce dare il pesce alla gente anziché dare lo strumento per andarselo a pescare.. Occorre rivedere tutto a mio avviso.. Ci sono tanti bisognosi che per carità necessitano veramente di un sussidio, ma averlo regalato a chiunque in molti casi ha prodotto solo dei mangia pane a tradimento.. Non me ne volere, ma lavoro sedici ore al giorno e non ci bastano mai… Poi vedo quelli freschi e pettinati al mare senza pensieri.. Non mi piace cercare le pulci.. Noi siamo un paese super indebitato che per poter andare avanti deve continuare ad indebitarsi e facciamo problemi inutili.. Tutti i soldi che arriveranno non sono per caso altri debiti? Il problema che ognuno vorrebbe spenderli a proprio piacimento. Poveri noi e le future generazioni.

Il populismo ha fatto un altro danno. E questa volta è davvero un danno grave. Il populismo è un cancro, un coacervo di bugie e di slogan sul nulla. Oggi funziona perché abbiamo una delle informazioni peggiori dell’area avanzata

La doppia fregatura. Anzi il doppio pacco che ci ha lasciato il governo gialloverde ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo