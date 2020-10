La società liberale è più potente di quattro lupi solitari. L’attentato jihadista di Nizza sconvolge l’Europa. Per soppesare la forza dei terroristi, occorre un criterio per valutarla e questo impone di classificare gli attentati per passarli al microscopio. “L’Isis non è morto, ha solo cambiato pelle”.

PERCIO SI PUO AFFERMARE! Ma quali lupi solitari!! Hanno un retroterra di correligionari che li sostiene. Ne hanno uccisi a migliaia in questi anni! Lupi solitari? Ancora con sta barzelletta?

Ricordo che vi sono stati 2 attacchi IN CONTEMPORANEA in 2 paesi diversi Arabia Saudita (coltellata davanti a guardie di servizio al consolato) e strage a Nizza.

i lupi solitari attaccano in maniera coordinata? hanno un’idea assassina, per travolgere una comunità politica sorretta da uno Stato, hanno bisogno di soldi, appartamenti, documenti falsi, armi e molto altro ? In realtà no. Questo era un tunisino dichiarato, che se ne andava in giro tranquillamente nonostante non avesse diritto di asilo.

Un tempo si preoccupavano di fingersi siriani, adesso invece neanche quello… E questo era uno venuto in Europa “appositamente” per fare il suo sporco lavoro, quindi avrebbero potuto procurarglieli i documenti falsi… figuriamoci gli altri, quelli che tentano la fortuna. Ormai è ufficiale, le legge in Europa possono tranquillamente essere bypassate.

Interessante ma incompleto il punto in cui si afferma che la proposta dell’ISIS ai mussulmani residenti in Europa di farsi saltare è stata rifiutata, il secco No non lo condivido. Non intendono rinunciare a quanto l’Euorpa ha offerto loro, sia tanto sia poco, ma in cuor loro caldeggiano per chi si fa esplodere: ESEMPIO: Non si è visto ai tempi del Bataclan una manifestazione di rifiuto di massa. Quattro gatti prezzolati da qualche partito PACIFISTA .

E allora che dire, speriamo! comunque. Le democrazie liberali sono in questo momento, sotto attacco non solo da parte dell’Islam radicale, ma dai populisti sostenitori delle dittature russe e cinesi, dei paesi che si avviano a diventare sempre più democrature, e quindi democrazie illiberali, come la Polonia e l’Ungheria. Le opinioni pubbliche sono sempre più attratte da giustizialisti e forcaioli, nazionalisti e statalisti. Possiamo solo sperare che l’argine regga.

COMUNQUE: Si la civiltà liberale è più potente. Ci mancherebbe! E’ più ricca, ha più tecno-scienza, ha più mezzi. Però il problema di coloro che hanno detto “NO” all’Isis si pone in altra forma: è impossibile che nella società aperta, convivano delle enclave nelle città europee, che mettano in discussione radicale i sotto sistemi e relativi servizi della società liberale quali: Sicurezza, Scuola e Sanità. Macron pare deciso a provvedimenti opportuni per impedire il consolidamento di enclave granitiche e chiuse.

La società liberale è più potente di quattro lupi solitari.

