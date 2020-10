Renzi attacca Azzolina: “La ripartenza della scuola è fallita perché abbiamo pensato più ai banchi a rotelle”

“Il decreto è tecnicamente sbagliato perché non poggia su dati scientifici, ma sulle ansie di alcuni ministri preoccupati. È un decreto che non riduce il numero dei contagiati, ma aumenta il numero dei disoccupati. Fomenta le tensioni sociali di un Paese diviso tra garantiti e non, crea un doppio binario sui ristori economicamente insostenibile nel medio periodo”.

Lo dichiara il leader di Italia Viva, Matteo Renzi in un passaggio di un’intervista a ‘La Repubblica’ in cui sottolinea che “l’utilità del dpcm dal punto di vista sanitario è tutta da dimostrare, mentre è certo sia dannoso a livello economico e sociale”.

Il provvedimento emanato dal governo “tradisce una visione ottocentesca della cultura vista come mero divertimento di cui si può fare a meno e non come pilastro – anche economico – della nostra identità: preoccuparsi dei cinema e dei teatri senza aver fatto funzionare trasporti e tamponi è umiliante”.

A parere di Renzi “servono decisioni basate su valutazioni scientifiche e non su emozioni irrazionali. Dovremo convivere con il virus ancora per qualche mese: proprio per questo occorre organizzarsi in modo lucido, non con scelte improvvisate”.

“Rendere pubblici i dati sull’epidemia allargherebbe il dibattito, renderebbe più verificabili le indicazioni.

È uno strumento che rafforza le scelte: basare prescrizioni su dati conoscibili e verificabili anche da parte di fonti indipendenti è una cosa che rafforza e dà più autorevolezza.

Oggi alla fine ognuno può sentirsi libero di dire ‘i contagi sono qui piuttosto che lì’.

Con quei dati tutti potrebbero verificare la bontà delle scelte compiute.”

L’Inghilterra avrà fatto scelte sbagliate a inizio pandemia, ma adesso fa molti più tamponi dell’Italia, rende disponibili i dati sui contagi perfino per ogni singola città, e prende misure specifiche per ogni area (in base al livello di allerta), ma omogenee su tutto il territorio: così i cittadini sanno quali regole devono rispettare senza la confusione di una raffica di dpcm e ordinanze regionali. Prendiamo spunto da chi la pandemia la sta gestendo in maniera più razionale! Almeno per ora…

Renzi attacca Azzolina: “La ripartenza della scuola è fallita perché abbiamo pensato più ai banchi a rotelle” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo