La dignità’ non ha prezzo.

RENZI, CIRINNA’, PAPA FRANCESCO E DINTORNI

Abbiamo combattuto per oltre dieci anni per avere una legge sulle Unioni Civili sapendo bene che la questione non riguardava solo un giusto riconoscimento di cittadinanza alle coppie gay, ma che tutto quello che restituiva diritti a chi era discriminato diminuiva le disuguaglianze, anche quelle economiche e sociali, e rafforzava la democrazia e la coesione sociale.

Molti governi di centrosinistra si erano arenati su questo punto e infine avevano gettato la spugna, per mancanza di coraggio difronte ad una opposizione fortissima delle componenti più conservatrici del mondo cattolico che, con rare eccezioni, erano in maggioranza nel Paese, dal Vaticano fino all’ultima parrocchia.

Quando la proposta di legge, prima firmataria Cirinnà, aveva compiuto il suo iter nelle commissioni e doveva essere sottoposta all’approvazione del Parlamento, tutto sembrò fermarsi ancora una volta, perché una componente della maggioranza chiese di ritirare la proposta altrimenti avrebbe votato contro, contribuendo in modo determinante alla bocciatura della legge.

Il capo del Governo di allora, Matteo Renzi, invece di ritrarsi, come avevano fatto tutti i suoi predecessori, e come continueranno a fare dopo di lui, come nel caso dello ius soli e del nuovo regolamento carcerario fatti decadere da Gentiloni, decise di sfidare apertamente l’opposizione interna al suo governo e pose la fiducia su quella legge. Fu un braccio di ferro che avrebbe potuto far cadere il governo, solo per la difesa di un diritto, a torto considerato minoritario dai più, alcuni anche nel PD, e per riaffermare un principio di uguaglianza e democrazia.

Una scelta difficile, ma netta, soprattutto considerando le fortissime pressioni del mondo cattolico su un Presidente del Consiglio credente e osservante. Non fu facile per lui, anche in termini personali, quando ebbe il coraggio di dire “Ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo”.

Quella legge fu approvata solo per questo atto di coraggio e dovrebbe, per questo, portare il suo nome, non quello di una persona che, caduto Renzi, è stata ed è ancora tra le sue più accanite avversarie, nonostante quanto fatto per farla approvare. Ho ascoltato con le mie orecchie vere e proprie malvagità, anche sui tratti personali di Renzi, dette in una assemblea di sezione da Cirinnà, ma solo dopo la sua caduta. Allora questo comportamento portava molta popolarità. Non dico per gratitudine, ma per dignità personale e pudore se le sarebbe dovute risparmiare, considerando che se non fosse stato per Renzi questa signora sarebbe rimasta uno dei tanti parlamentari peones. Non proprio ciò che si può definire una bella persona.

Renzi ha pagato caro quel gesto, ricordiamo tutti lo striscione del popolo della famiglia nella manifestazione che riempì di cattolici conservatori il Circo Massimo: “Renzi, ci ricorderemo!”.

Il tempo è galantuomo, oggi Papa Francesco legittima quella legge. Ma nella testa di molti restano ancora falsità e opportunismo. Brutte persone, prima ancora che cattivi politici. Alla larga, ma astenetevi da commenti insultanti, siamo diversi e poi la signora si insulta da sé.

