LA ZERO POLITICA Salvini e Melloni gridano, ma nessuno li ascolta. Sinceramente la marmaglia del gruppo governativo del conte del grillo non ascolta nessuno, tipico dei gruppi incompetenti e arroganti, negano per non ammettere.

Da tempo sostengo che Salvini non sa quello che dice e ancora meno quello che fa. Dice tutto quello che gli viene in mente, senza pensarci nemmeno un po’. Adesso si è inventato una polemica con la Lamorgese, che ha preso il suo posto all’Interno, perché non ha fermato il terrorista che ha colpito a Nizza.

La Lamorgese, correttamente, gli ha risposto che nessuno dei servizi di intelligence aveva segnalato il caso. E lei che cosa doveva fare? Secondo Salvini avrebbe dovuto stare sul confine di Ventimiglia con un fucile a canne mozze, pronta a abbattere l’infame. Trattasi, ovviamente, di un ragionamento idiota. Ma non deve stupire. L’esplosione del Covid ha messo in secondo piano i personaggi come Salvini, che non si rassegnano. E quindi ogni tre minuti ne inventano una per farsi notare. Ma la gente alla fine se ne sbatte E infatti il Covid, se non altro, è servito a mettere un po’ in ombra questi tipi. La gente ha ben altre preoccupazioni. Ma Salvini non ha argomenti, ha solo un misero copione, che recita ostinatamente ogni due ore. Sua compagna di sventura la Meloni, che urla ma nessuno l’ascolta più.

Crescono invece le quotazioni di Conte, che non sarà un genio (è persino un grillino), ma in questa situazione difficile e improvvisa dimostra di saper reggere la parte.

Assente, ma non stupisce più, il Pd, che non si sa che cosa pensi. E’ come un vecchio orso in letargo.

La politica italiana, misera, è tutta qui. Un po’ di Conte e niente del resto.