“ONE” IN ONORE DI PATY Cerimonia molto europea per il professore ucciso a Nizza, presente Macron.

A proposito della Francia … che Michele Serra in un’Amaca di qualche giorno fa innalzava a baluardo delle libertà laiche e democratiche europee contro l’odio integralista di Erdogan per i valori della civiltà occidentale, vorrei ripercorrere un piccolo grande episodio di questa contrapposizione tra integralismo e laicità.

Circola in rete il video della cerimonia di commemorazione del professor Samuel Paty, barbaramente assassinato in nome di un Islam fanatico e totalitario. Commemorazione ufficiale e laica, nel cortile della Sorbona, università centro e faro della cultura europea, libera e laica.

Un piccolo palco illuminato, bandiere francesi e bandiere europee, equamente mescolate, una piccola orchestra d’archi, non troppe persone, opportunamente distanziate, studenti, colleghi e tutte le autorità dello Stato, a partire dal Presidente Macron. Forse sono presenti anche esponenti degli altri Stati europei, ma le mascherine impediscono di riconoscerli.

Silenzio profondo … dal fondo del cortile, dal porticato, entra il feretro sostenuto a spalla da otto militari preceduti da un graduato e seguiti da altri due, tutti in alta uniforme che reggono, il primo, la Legion d’Onore su un cuscino rosso, il secondo, una foto del professore ucciso: 1973 – 2020. Solo quarantasette anni di vita per incontrare una morte assurda ed orrenda, diretta e mostruosa derivazione dal libero esercizio dell’insegnamento e della tolleranza.

Il silenzio viene rotto dalle note non di una marcia funebre (ce ne sono di bellissime), ma da “One”, struggente canzone d’amore degli U2, cantata da Bono Vox, un irlandese simbolo di tante battaglie planetarie sul debito dei Paesi poveri, sulla tolleranza, sulla libertà di espressione, sul clima. Dura oltre quattro minuti, durante i quali il piccolo corteo dei militari, col feretro portato ad un passo per niente marziale, anzi un passo corto, come se stanco, curvo e carico di commozione, quasi incerto nell’incedere, passano attraverso gli astanti e raggiungono l’avanpalco, dove depongono il loro carico funebre. Quindi, sempre con lo stesso passo, stanco e corto, si allontanano, mentre sfumano le ultime note di “One”.

One life with each other: sisters, brothers.

One life, but we’re not the same.

We get to carry each other, carry each other.

One, one.

Fratellanza ed unità nella diversità.

La Francia è un Paese dove il computer si chiama “ordinateur”, dove la password è “mot de passe”, e via così; fa quindi una certa impressione che il tema musicale dell’addio sia stato affidato, forse su indicazione dei congiunti o degli amici del professore assassinato, ad una canzone con un testo in inglese, cantato da un irlandese di Dublino.

Sarò strano, ma l’ho trovata una cosa molto europea, assolutamente scevra da qualsiasi provincialismo e men che meno da sciovinismo. È Europa l’Irlanda, è Europa anche la lingua inglese, anche se gli inglesi sono andati via, poveri provinciali nostalgici di un passato imperiale perduto per sempre.

Dopo gli U2, alcune brevi allocuzioni di studenti e colleghi e quindi un discorso asciutto, molto determinato, di Macron, che ricorda il valore della laicità, bene comune, della libertà di insegnamento e della tolleranza. Una ventina di minuti scarsi. Poi una Marsigliese, eseguita sommessamente dall’orchestra d’archi, il profilo della Marianna e le parole “liberté, égalité, fraternite” illuminate sullo sfondo, quindi di nuovo il piccolo corteo di militari che, sempre con il loro buffo e triste passo da parata funebre, portano via la bara seguita dai parenti (suppongo) e dal Presidente.

Infine, gli astanti sciamano via in silenzio…

Sarà una piccola cosa, ma a me è parsa una cerimonia piena di civiltà, di rispetto, di sobria fierezza nelle proprie convinzioni democratiche, laiche e tolleranti.

Forse esagero, ma mi piace pensare che sia questa l’Europa del futuro.

