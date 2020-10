Parlano i documenti. ORA FATTI NON PAROLE. BASTA E SE NON SAPETE COME USCIRNE ABIATE LA CORTESIA DI DARE LE DIMMISIONI.

No, non si tratta di una dichiarazione provocatoria. Ma di quello che accadrà alla nostra economia e finanza pubblica se adesso non cominciamo davvero a fare sul serio con gente che sanno cosa fare competenti coretti coerenti responsabili. Sostengo ciò: Perché nessuno personaggio governativo comprese voi, appunto, ha finora pensato fosse opportuno dire con chiarezza agli italiani che non sapete da che parte girarvi, consultate una marea di addetti per i problemi attuali dicono d’essere competenti perché hanno un pezzo di carta (i fatti dicono tutt’altro). Ma non ascoltate chi le idee le soluzioni ce l’hanno, e che al estero le attuano con risultati egregi. E ALLORA RIBADISCO ABIATE LA CORTESIA DI DARE LE DIMMISIONI NON SOLO VOI,MA IL GOVERNO TUTTO.