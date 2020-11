Fallisce l’ultimo tentativo GOVERNATIVO, Whirlpool lascia Napoli. Il conto della resa?

Beh Giggino il bibitaro è stato di parola ,e l’ha mantenuta ,quando aveva detto che la vicenda whirpool era CHIUSA e CHIUSA E. 2 anni di ministri dello sviluppo economico stellini che ci han detto che era tutto apposto, che tutti avrebbero rispettato i patti e alla fine il gran pernacchione… Direi una prestazione sontuosa…La successiva domanda è sempre la stessa : i sedicenti Sindacati dove erano e dove sono?

Perché preventivamente non hanno interagito con l’Azienda, capendo le loro intenzioni, seguendo logiche di investimento, in un piano di assistenza e protezione del posto di lavoro dei dipendenti ? Con chiarezza e trasparenza? La risposte sono molto semplici, come sempre…E purtroppo sempre le stesse. Collusioni, incompetenza, inadeguatezza, indifferenza sociale e quindi inconcludenza. Parassiti, alla fine dei conti.

POI! Purtroppo il” liberismo selvaggio” voluto da America ed Europa ben accetto, a suo tempo, anche dall’Italia, osannato da confindustria e non combattuto dai sindacati – ci sta presentando il conto. Sino ad adesso quando le multinazionali non hanno chiuso è perché lo stato pagava a piè di lista e ingrassava i porci. Adesso o si continua così o si chiude – in fin dei conti il padrone sono io e faccio quel che conviene a me e agli azionisti. Tutto regolare. Conti vuol aprire salvare i posti di lavoro (come sarebbe giusto) deve pagare investire in quella azienda. Soldi dello stato e utili dei privati e avanti così.

Ma davvero continuiamo a credere che una multinazionale, sia essa Whirlpool o Arcelor Mittal, si senta vincolata da un accordo con il paese dove ha gli impianti? La multinazionale, per definizione, ha un potere che sta al di sopra di quello dei singoli stati: decide lei dove andare a pagare le tasse e dove aprire chiudere gli stabilimenti. È una cosa che conosciamo bene fin dagli anni settanta, ma che non ha mai turbato nessuno. E ora, dopo cinquant’anni di strapotere assoluto di queste società, che oggi non sono più solo coca cola, Monsanto o Nestlé, ma anche Google e Amazon, tutti indignati perché non seguono regole dell’etica socialista e non si preoccupano dei lavoratori.

E ovviamente tutti a dare la colpa al governo, come se potesse fare qualcosa.

I tempi stanno cambiando, sono già cambiati, ma tutti ragioniamo ancora coni criteri di cinquant’anni fa.

Il potere, quello vero, a scala mondiale, non sta più negli stati, eccettuata forse la Cina, ma è nelle mani delle grosse corporation industriali e finanziarie, che fanno il bello e cattivo tempo. Facciamocene pure una ragione…. e smettiamo con l’ipocrisia

