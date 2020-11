IL PATACCARO. ALLA PRIMA PROVA DEI FATTI…N’OMETTO PICCOLO PICCOLO.

Ha scalato la Segreteria del PD sostenendo di voler “cambiare radicalmente pagina”. Dichiarando pubblicamente dappertutto che avremmo dovuto chiedere scusa al Popolo italiano per i danni arrecatigli nel corso della gestione del Partito e del Governo da parte di Renzi. Che occorreva smetterla con l’Uomo solo al Comando”; che necessitava passare “dall’IO al NOI”.

Ha rinnegato tutti i risultati conseguiti nei 1000 giorni trascorsi a Palazzo Chigi da Renzi e poi anche quelli, per la verità, assai più modesti, da Gentiloni.

Insomma, aveva promesso una rivoluzione copernicana; di rivoltare il Partito come un calzino.

Si autoreferenziava in ogni sede ed occasione come “UN VINCENTE”; “l’Uomo al Servizio di…” ed a riprova di tutto ciò ci ricordava spesso i suoi “strepitosi successi” (?) alla Regione Lazio.

Di questo ed altro, in sintesi, si era fatto garante Zingaretti.

Ed invece, alla fine della Fiera, dopo 8 mesi da che è divenuto Segretario Politico del PD e dopo circa un anno speso prima, intensamente, per preparare la sua scalata del Nazzareno, sostenuto dentro e fuori il Partito dai reduci più incalliti e nostalgici della vecchia nomenclatura del già PCI, PDS, DS e PD nonché dai soliti cerchiobottisti (presenti in ogni Partito) e larga parte dei pennivendoli della Stampa e conduttori della TV Amica, cosa ci ha davvero regalato sin qui Zingaretti ?

Ha riportato in auge i fuori usciti dal PD; ha dato lustro ed incarichi politici di prestigio nel Partito ad esponenti come Boccia, Cuperlo ed Emiliano (tanto per citarne alcuni); ha ridato fiato a Bersani, Speranza ed altri esponenti di LeU; ha elevato a rango di affidabile “Statista” una mezza figura sbiadita e fors’anche chiacchierata come Conte; valorizzato il Bibitaro; accettato un ruolo da gregario nell’ambito del cosiddetto Governo giallorosso (offensivo per chi come me è Romanista), incoraggiato addirittura l’opera della SindOca della Capitale ed insieme a Franceschini preparato la lista ed il viaggio di nozze con i grillini della Setta di Casaleggio.

Poi, di fronte alla prima prova del fuoco ed al catastrofico tonfo elettorale del suo fallimentare disegno politico, cosa ti fa ?

Si auto-assolve, non se ne fa carico, se ne deresponsabilizza e con l’ormai classico e scontato slogan, butta la palla in fallo e grida: “””HA STATO RENZI”” “””QUESTA E’ L’EREDITA’ CHE CI HA LASCIATO”.

Ebbene, di fronte a questo penoso e desolante quadro della situazione, qui naturalmente presentato all’osso, non solo non sono dispiaciuto di aver lasciato al suo destino quello che per oltre un decennio è stato il mio Partito, ma sono orgoglioso di sostenere a gran voce in ogni sede, NOI DI ITALIA VIVA SIAMO UN’ALTRA COSA.

IL PATACCARO. ALLA PRIMA PROVA DEI FATTI…N’OMETTO PICCOLO PICCOLO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo