SIAMO RENZIANI E CI SIAMO ROTTI I CABBASISI.

CI SIAMO ROTTI I CABBASISI.

Non chiedo crisi di governo né tantomeno rimpasti, ma da Vivace sento di essermi ammosciato.

So benissimo quale momento stiamo attraversando e quanta responsabilità portiamo sulle nostre spalle.

Ma la domanda è una, semplice e chiara

“Italia Viva in questo Governo, che cazzo ci sta a fare?”

Sappiamo benissimo cosa ci ha spinto e cosa siamo riusciti ad evitare.

Bene, ma adesso è il momento di chiedersi quale altro prezzo dobbiamo ancora pagare, oltre a tutto quello che già abbiamo pagato?

Dobbiamo continuare a fare i paggetti dell’ormai prossimo sposalizio?

Sappiamo, noi di Italia Viva, di essere sempre stati quelli del giorno prima, ma la cosa non viene percepita dalla opinione pubblica, anche perché il wedding planner del prossimo matrimonio PD-5*, mai lo permetterebbe.

Noi, nel migliore dei casi, possiamo aspirare a sostenere lo strascico dell’abito da sposa e nelle more continuare a portare acqua con le orecchie.

Loro, i promessi sposi, possono decidere tutto quello che ritengono e, per non turbare i festeggiamenti, finanche rinunciare al MES.

A noi le scorie delle loro minchiate, e la gente ci giudica corresponsabili.

Ci attaccano, ci criticano e poi copiano le nostre proposte facendole passare come loro.

Penso che, ad un anno della nostra costituzione, sia arrivato il momento di pensare ad un bilancio del nostro coinvolgimento in questo sgangherato governo.

Cosa abbiamo dato è sotto gli occhi di tutti, chiunque con un pò onestà intellettuale, anche il più sprovveduto tra i cazzari, sa benissimo che senza Italia Viva saremmo stati nelle mani della più pazza Troika che la politica abbia mai conosciuto, con a capo un barbaro padano, conosciuto come kapitano.

Cosa abbiamo ricavato da questa esperienza?

Nulla! Siamo partiti con la Leopolda dove i sondaggi ci davano al 5% e siamo inchiodati ad un 3-3/5% e non riusciamo a tirarci fuori.

Manteniamo due Ministeri che, con tutto rispetto per le Ministre, nessuno ci fila.

Niente crisi o altre poltrone, ma non sarebbe il caso di cercare un’alternativa?

A me, personalmente, farebbe piacere se Italia Viva uscisse dalla compagine di governo.

Lasciare le poltrone e riprendere a lottare a mani libere, occupando quello spazio libero che in tanti sentono bisogno di essere rappresentati.

Un appoggio esterno, contrattato e mirato al giusto proseguimento della legislatura.

Ma veramente pensiamo che i promessi sposi facciano saltare il banco?

Ma veramente pensate che la sgangherata truppa dei 5* voterebbe per lo scioglimento anticipato? Perché dobbiamo essere noi, e solamente noi, a continuare a pagare il prezzo della “governabilità”?

SE NON FOSSE SOLO NAUSEA? nulla da aggiungere…! la definizione dei Renziani noi non siamo come gli altri comincia essere stretta..il fatto di avere idee ..di fare proposte tutto bene ..ma non basta…c’è bisogno di tirare fuori un po’ di di quella cattiveria e determinazione a fin di bene…oltre le parole bisogna passare anche ai fatti…altri come dicono bene ..ITALIA VIVA pagherà da sola l’incapacità di questo governo…ricordando anche che abbiamo tv e giornali contro…che non ci aiutano a far conoscere al pubblico la verità….e purtroppo un altro difetto dei parlamentari di ITALIA VIVA ..si ribellano poco quelle poche volte che vengono chiamati nei talk.. troppa educazione a volte fa l’effetto contrario ti fa passare per c@@@@one..purtroppo è così.. abbiamo a che fare con un paese che esalta la furbizia ..l’inganno ..l’arroganza….la pochezza ..basta che urli ..e non la meritocrazia…e l’onestà…e con questo tipo di mentalità purtroppo abbiamo a che fare. Lo so. È un attesa snervante ma penso e spero che stiamo preparandoci a un governo tecnico sempre più vicino. Si lavora si lavora e si spera…..Già sentir ammettere che il Mes conviene ……è una vittoria. Conte deve dimettersi, non è serio e un parolaio e incompetente paraculo ruffiano.

SIAMO RENZIANI E CI SIAMO ROTTI I CABBASISI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo