Toti: “Anziani non indispensabili”.

“Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown”, dice il presidente della Regione Liguria Giovanni TotI il quale in una nota sui social suggerisce che bisogna intervenire sulla categoria più fragile, gli anziani. Ma scoppia la bufera perché Toti scrive anche, parlando degli anziani: “Si tratta di persone che sono per fortuna per lo più in pensione, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno tutelate in ogni modo”. Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più. Lo staff “Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero. Speriamo ci sia saggezza stavolta e non demagogia” scrive.

Toti, dopo le polemiche, è stato costretto ad un nuovo tweet: “Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più”. Toti aveva scritto, tra l’altro, parlando degli anziani: “Si tratta di persone che sono per fortuna per lo più in pensione, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno tutelate in ogni modo”.

Una bella pensata!

Toti ci spiega come i vecchi (almeno gli ultrasettantenni, siano inutili, più precisamente non indispensabili, anzi, sembra di intuire, dannosi allo sforzo produttivo del paese.

Seguendo questa ineccepibile logica, il prossimo passo immagino sia l’eutanasia di Stato (spero almeno gratuita) e a cura del SSN!

Qualcuno potrebbe osservare che, a questo punto, dovremmo liberarci anche del suo mentore, tuttora attivissimo in politica, Silvio Berlusconi, nonchè detronizzare l’amato Presidente della Repubblica Mattarella, cancellando dalla memoria tutti o quasi i suoi predecessori nessuno dei quali giovanotto come il giovanotto 52enne Toti, che alla sua età può ancora sperare in una residua carriera di almeno 18 anni, potendo sperare poi, in uno spostamento del limite di inutilità in avanti, magari da lui promosso.

Se si guarda poi ai capi delle aziende guida del nostro sistema produttivo, l’operazione promossa da Giovanni Toti, porterebbe all’eliminazione di tutta l’intelligenza finanziaria del paese e se estesa sul piano globale, del mondo intero, essendo questa composta in larga parte di “non indispensabili vecchi”. con impensabili danni, nell’immediato.

Va detto, peraltro, che un qualche vantaggio questa operazione, nel tempo, potrebbe comportarla, perchè necessariamente, da esso conseguirebbe una riattivazione dell’ascensore sociale la cui immobilità sostanziale è all’origine degli stravolgimenti causati dal populismo ignorante e becero che ha portato alle attuali classi politiche al momento dominanti in buona parte del mondo occidentale, accomunate dall’adesione al sovranpopulismo di cui Toti può considerarsi un degno alfiere.

Peccato che in poche ore Toti abbia ritenuto di rimangiarsi questa sua bella idea, derubricandola come malinteso di coloro che l’hanno letta e criticata.

Davvero peccato!

Lo scrivo da settantenne!

