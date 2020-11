LE PASSEGGIATINE LETALI .Bisogna girare meno. Non è difficile.

Il meraviglioso popolo italiano forse non è poi tanto meraviglioso.

1- Gli avevano spiegato, anche se un po’ confusamente (ma arrivarci da soli non era difficile) che l’unica difesa contro il virus era starsene chiusi in casa. Ma improvvisamente è scoppiata la mania delle passeggiate. Anche quelli che non lo avevano mai fatto hanno deciso che era impensabile non fare qualche camminata.

2- Il risultato è stato quello prevedibile: contagi in aumento.

3- E’ noto lo slogan del virus: io non ho gambe, ma cammino con quelle dei cretini che fanno corsette e passeggiate.

4- Adesso infatti si parla di una nuova fase di lockdown, e già si sentono i soliti: però qualche passeggiatina deve essere permessa. Non si sa quanti altri morti e ricoverati serviranno perché la gente capisca che deve stare chiusa in casa a giocare a canasta o a guardare la tv.

5- E’ assurdo che nel terzo millennio, basti un virus per fermare il mondo. Ma è appunto quello che sta accadendo. In oltre dieci milioni di anni ci siamo evoluti, ma non abbastanza, a quanto pare. O non abbiamo saputo approntare le opportune difese.

6- In ogni caso, in attesa del mitico vaccino, andare in giro il meno possibile.