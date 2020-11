Giovanni Toti sugli over 70: «Non sono indispensabili». Polemiche in Rete, Burioni: «Ditemi che non è vero»

«Ditemi che non è vero, vi prego» ha commentato il virologo Roberto Burioni. «Facci capire meglio, vanno tutelate o no?» chiede qualcuno. «Toti ha assunto Himmler come ghost writer?» si domanda qualcun altro. Migliaia i commenti, tanto da spingere lo staff del governatore a una repentina precisazione: «Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più».

Poi è stato lo stesso governatore a intervenire su Facebook : «Sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti e, innanzitutto, chiedere scusa se ha offeso qualcuno poiché non rappresenta minimamente il mio pensiero. La frase è stata estrapolata da un concetto più ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post. Non a caso su Facebook, dove il testo è stato pubblicato integralmente, le stesse frasi non hanno creato il medesimo scalpore. Il concetto è: bisogna proteggere gli anziani. Il cinico è chi non lo fa». In serata, Toti è tornato ancora sul tweet, con un post — sempre su Facebook — dai toni più personali. Il governatore inizia chiedendo scusa, precisando che il tweet che ha scatenato le polemiche era stato «scritto in effetti malamente da un mio collaboratore»: «È stata una cosa mal fatta. Mi dispiace e chiedo scusa, per me e per chi l’ha scritto. Chi lavora talvolta sbaglia. E magari imparando dall’errore, migliorerà in futuro», ha scritto il presidente della regione.

Toti: «Sono certo che mio papà sarebbe felice di stare un’ora in più a casa per fare uscire i suoi figli e nipoti»

«Il Covid, ormai anche i sassi dovrebbero saperlo, colpisce severamente e spesso drammaticamente i soggetti più fragili», prosegue il governatore, citando poi diversi dati: «Non lo dice Toti, lo dicono i numeri: oltre il 40% dei ricoverati nei nostri Pronto Soccorso ha oltre 75 anni (…). A me appare chiaro che, proteggendo loro, proteggiamo anche il resto dei nostri cittadini». «Non è una guerra tra generazioni. È semplice senso di responsabilità», aggiunge il presidente della regione Liguria, che poi fa un esempio che riguarda la sua famiglia: «Io ho un papà di 81 anni, operato al cuore. Vive di una piccola pensione in una casa di sua proprietà. (…) Nella casa di sopra abita mia sorella: ha 50 anni, lavora per mantenersi e mantenere agli studi mio nipote (…). Lei deve uscire e andare a lavorare per vivere. Mio nipote deve studiare e sarebbe bello potesse tornare presto all’università. Sono certo che per fare uscire loro di casa mio papà sarebbe felice di stare un’ora in più a casa lui. Sarebbe infelice se mia sorella e mio nipote perdessero il loro futuro (…) per una sua mancanza di attenzione o generosità».

Se i vecchi non sono indispensabili i governatori come Toti sono inutili o forse dotati di una intelligenza asintomatica. Ovviamente prima, il chiudere tutto, era contro la Costituzione. Adesso discriminare per fascia di età non è per niente anti-costituzionale. Alla grande. E questo era uno dei presidenti di regione considerato un genio. e se era un genio allora adesso cos’è? ecco come si crea odio tra generazioni. Perché non propone eutanasia per tutti coloro che non sono produttivi? ma si metteteci tutti al polo nord dove al massimo possiamo contagiare i pinguini e per mangiare possiamo sempre pescare.

Io non ho nessun problema a restare a casa, ma deve essere per mia volontà, e non per un ordine, siamo ancora in democrazia, poi se un anziano è solo come la mettiamo, chi va a fare la spesa ?? Inoltre non dicono che sono i giovani a portarsi a casa il virus?? Logicamente qualche anziano non rispetta gli ordini impartiti dal governo, ma la maggior parte assolutamente si, penso che ognuno vuole vivere al massimo, che il signore mi spieghi inoltre siccome i nonni oggi aiutano le famiglia sia con soldi sia con andare prendere i nipoti e altre cose, stando a casa cosa faranno, aspetteranno i figli o nipoti che vengano ad attaccargli il virus?? Piuttosto obbligare gli anziani a muoversi dopo che la massa è andata a lavorare o a scuola, obbligare questi a non riempire le linee dei bus durante le ore che si va al lavoro e scuola. Insomma servono regole chiare fattibili ed efficienti studiate da chi e competente e che danneggi il meno possibili la vita e l’economia della nazione, e con controlli severissimi, chi sgara paga, serve toccare il portafoglio ma non con le chiusure, con quelle si muore, e vedrete capiscono subito i zucconi ITALIANI

Tornando al TOTI pensiero! Questa è la destra. In ogni angolo del pianeta ciò che conta davvero per la destra sono i soldi, nient’altro che il denaro. L’unico valore che demolisce tutti gli altri: affetti, famiglia, amicizia, comunità non contano nulla. Toti lo ha solo ribadito