Vette altissime oggi alla Camera quando il deputato leghista Claudio Borghi ha stilato la hit parade degli articoli costituzionali.

Secondo il nuovo “Calamandrei padano”, il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 conta meno di quello al lavoro perché quest’ultimo “in classifica” si trova davanti, al 4 per la precisione, ed è pure implicitamente citato nell’1.

Ai leghisti non bastava avere già messo meridionale contro settentrionale, gay contro etero, cattolico contro musulmano, italiano bisognoso contro straniero bisognoso. Adesso si spingono addirittura a mettere diritto contro diritto, salute contro lavoro.

Il Paese ha bisogno di unità? Loro moltiplicano le divisioni.

Il Paese ha bisogno di soluzioni? Loro moltiplicano i problemi.

A dire il vero, una volta sono riusciti anche loro a offrire una soluzione: alla domanda “poteva andarci peggio?”

Sì, potevano esserci questi al governo.

Mamma mia……pensare che ci potrebbero governare. Comunque sarà un caso ma questa uscita segue di 24 ore l’uscita di Toti……..sarà veramente un caso oh…….Quando penso che non possono dire una cretinata peggiore rispetto all’ultima detta ecco che loro mi stupiscono sempre dicendone una ancora peggio. Ciò che continua a stupirmi comunque non sono le castronate dette da loro ma dal seguito che continuano ad avere nonostante tutto. Bisogna rivedere il suffragio universale, non si può dare il voto ad elementi che si sentono rappresentati da questi due coglioni. Due grandissimi minchioni che non hanno ancora capito che la loro irresponsabilità sta facendo male all’ Italia intera, non solo agli avversari politici! L’abbiamo scampata per un “pilu” Grazie a Renzi. Ma non è che M5s sia il meglio che potessimo sperare. All’Italia tolto RENZI mancano da tempo personaggi politici di spessore. Capito perché il topone ligure ha parlato non era solo lui anzi gli ha messo solo la faccia. Ogni giorno che passa mi rendo conto di quanto siano pericolosi questi personaggi!!!! Sprecano la loro vita a coltivare l’ignobile. Ma loro i loro affari a spese nostre le hanno fatte benissimo sono gli italioti che ancora non lo hanno capito.

