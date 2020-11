E ci sono i negazionisti! Questo messaggio mi ha tolto il fiato… Abbiamo il dovere di uscirne il prima possibile e per farlo ci vuole senso di responsabilità.

Questa storia è una di quelle che leggi in silenzio. Che ogni parola pronunciata sarebbe stonata, come quel rumore negazionista che, quando lo senti in tv, è meglio tapparsi le orecchie. Perché solo se ci tappiamo le orecchie il cuore non smette di battere. E allora tappiamoci le orecchie e apriamo gli occhi e il cuore.

La sua casa da mesi è la corsia del reparto Covid dell’ospedale di Piacenza. Oggi, dopo un tempo infinito senza poter respirare, in un ritaglio di tempo, ha controllato Messenger, la posta di Facebook. C’erano 200 messaggi non letti. C’era di tutto, ma c’era in particolare un messaggio perduto. Uno di quelli che ti toglie il respiro.

Dottor Isolani, non si senta in colpa, perché colpa non c’è. Lei è al fronte per tutti noi. E da tutta Italia quella carezza è già arrivata. Non c’è messaggio perduto per chi soffre e per chi combatte per non farli soffrire.