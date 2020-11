ECCO LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA OPEN DA LEGGERE E CONDIVIDERE https://tinyurl.com/y3jx8c5p

Su questa storia va fatto casino, hanno bloccato sul nascere il progetto Italia Viva.

Viviamo in un paese in cui pezzi dello Stato sono attualmente sotto processo per aver falsificato alcune intercettazioni con l’obiettivo di manipolare le prove per accusare ingiustamente il padre di un politico, che all’epoca era capo del governo.

E in cui – per ordine della magistratura – chi aveva finanziato in modo del tutto lecito (con ricevute, bonifici ecc) il partito di quel politico venne svegliato all’alba da una retata come quella che si fa per terroristi e mafiosi, ed ebbe computer e telefonino sequestrati per giorni. Un atto che oggi la Cassazione, dopo averlo annullato, demolisce con parole di fuoco.

È del tutto irrilevante chi fosse quel politico, se vi stia simpatico o meno e se vi piacciano o no le sue idee sull’Italia.

La cosa che fa veramente paura è che tutto questo sia potuto accadere senza che nessuno si sia veramente indignato, e che anzi abbia voluto sfruttare quanto accaduto per fini di lotta politica.

Cerchiamo di non dimenticare mai che la forza della nostra democrazia è il bene supremo da tutelare sempre, al di là di ogni competizione politica.

Aver “toccato” privilegi ed aver messo “alla porta certi kompagnucci”, mettendo l’Italia di nuovo in corsa (da troppo tempo fuori strada), non è piaciuto a molti conduttori e commentatori tv, non parliamo di carta stampata per carità, insieme a populisti e qualunquisti di ogni specie (lega m5s ecc..).Non so come altro spiegarmi (oltre le campagne d’odio e costruzione di prove false (Consip e Open) il silenzio di tutti a fronte di un attacco ad un partito politico, che la Costituzione tutela e garantisce. ITALIA VIVA e Matteo Renzi, per la Vostra capacità e competenza, fate perdere il sonno a tutti coloro che debbono confrontarsi con Voi il giorno dopo…..Apparati istituzionali (che non dovrebbero occuparsi di vicende politiche) che tramano, che falsificano, che costruiscono prove per colpire, indirettamente, altri organi istituzionali e destabilizzare il paese. Gli autori materiali si conoscono, ma si riuscirà mai a sapere chi si nasconde dietro di loro? Credo che ci ritroveremo di fronte all’ennesimo caso irrisolto. Democrazia malata, da tutelare e salvaguardare. Mi auguro di non essere traghettato in qualcosa di diverso, non potrei sopportarlo.

ECCO LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA OPEN DA LEGGERE E CONDIVIDERE https://tinyurl.com/y3jx8c5p ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo