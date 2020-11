Incredibile che un uomo del genere abbia spazio nel mondo.

Circondato e ammassato vicino ai No Mask in Florida, Trump raccoglie l’invito della sua claque: licenziare Anthony Fauci, immunologo di fama internazionale e super esperto consigliere della Casa Bianca contro il Covid-19. A quel coro, «Licenzia Fauci! Licenzia Fauci! Licenzia Fauci!», Trump risponde così: «Non dirlo a nessuno, ma lasciami aspettare un po’ dopo le elezioni. Apprezzo il consiglio». Standing ovation.

E così, mentre negli Stati Uniti l’ultimo bilancio è di 9,2 milioni di contagi e 230.995 vittime, il presidente degli Americani continua con il suo show di cattivo gusto. Liberarsi della scienza nel momento più difficile. Da irresponsabili.

Sapete qual è la differenza tra Fauci e Trump? Fauci va al lavoro ogni giorno con un obiettivo: vedere gli Stati Uniti superare la più devastante pandemia del secolo. Trump guida la nazione come un medico che prescrive Babà ad un malato di diabete.

PS: Che brutto periodo storico vanno di moda asini, imbecilli, ignoranti e mascalzoni. Praticamente si sta formando UNA SOCIETÀ DI MERDA OVUNQUE. PRIMA DI TUTTO IN ITALIA. Domani mattina al Nostro Risveglio Sapremo Sé,,, Ha vinto quella massa di Immigrati da tutto il mondo, SENZA MEMORIA,SENZA CULTURA,SENZA FUTURO…O QUELLA PARTE DI IMMIGRATI CHE CON UN DURO LAVORO,STUDI,E SACRIFICI,HANNO CREATO LA PIÙ GRANDE POTENZA ECONOMICA MILITARE,E PER CERTI VERDI DEMOCRATICA..IL 4 NOVEMBRE,SARÀ RICORDATO COME IL GIORNO CHE IL MONDO…ha sfiorato la crisi mondiale…O ,,,È stato il giorno 1°, dell’apocalisse.

Mi auguro che gli americani non siano così sprovveduti da rieleggere questo pazzo!!!!! Speriamo di svegliarci domani con una bella notizia. Penso che possa concorrere per il peggior presidente americano di tutta la loro storia. Ma se gli americani scelgono lui, che se lo tengano…evidentemente a molti piace sguazzare nell’orrore….e fossero solo gli americani!!!

