La solidarietà nazionale non decolla più. Perché?

A parte che io penso che nn sia stato mai un sentimento troppo diffuso, nemmeno nella prima ondata. È successo solo che anche le persone che prima erano egoisti sfrenati e si sentivano di bastare a se stessi, se la sono fatta sotto, hanno avuto una paura fottuta. Di colpo si sono sentiti fragili e smarriti, e che nemmeno tutto il loro benessere (poco o tanto che fosse) sarebbe bastato a tenerli al sicuro. Di conseguenza, anche in modo inconsapevole, hanno avvertito che potevano aver bisogno di chiunque per la loro sopravvivenza.

Non era vera e propria solidarietà, di quella incondizionata, ma una sorta di “egoismo virtuoso”, istinto di sopravvivenza.

Adesso il virus è meno sconosciuto ed ognuno pensa che può trovarsi da sé una via d’uscita, magari selezionando gli “strumenti di sopravvivenza”, che possono essere anche le persone possibilmente più utili.

ANCHE SE! Più crescono gli appelli, le riflessioni e gli inviti a rideclinare una politica di solidarietà nazionale nel nostro paese e più emergono, al contempo, gli ostacoli e le difficoltà a percorrere una strada che oggi appare lontana mille miglia da ciò che in un passato la nostra democrazia aveva già praticato. Dunque, malgrado questi ripetuti appelli – più o meno autorevoli – a ritrovare le ragioni di una efficace convergenza politica e parlamentare, una strategia di “solidarietà nazionale” o di “coesione nazionale” stenta a farsi largo nella politica contemporanea. Ci sono troppi elementi che, almeno così pare, continuano a frenare una soluzione politica che quasi si impone. Al di là degli schieramenti, dei partiti e dei relativi organigrammi.

Certo, le stagioni politiche non si ripetono. Mai. E forse è anche un esercizio inutile replicare esperimenti e formule che riflettono il “sentiment” di una particolare stagione storica. E il pensiero corre subito alle vicende degli anni ’70, pur sempre drammatiche ma radicalmente di altro segno politico rispetto ad oggi, che avevano funestato il cammino e l’avventura della nostra fragile democrazia. Ma proprio rispetto a quella stagione sono cambiate radicalmente le coordinate politiche, culturali e sociali. A cominciare dall’assenza dei partiti, dal diradarsi delle culture politiche e, soprattutto, dalla sostanziale scomparsa o latitanza dei leader politici e degli statisti. Condizioni che bloccano alla radice qualsiasi paragone. Eppure, di fronte a una emergenza drammatica ed inquietante come quella sanitaria che ci sta caratterizzando, resta il dovere di continuare a perseguire quella strada e quella intuizione, anche se è difficile ed impervia.

E, per restare alla realtà, ci sono almeno 3 elementi di fondo che ostacolano purtroppo il varo di un progetto politico che adesso quasi si impone. Innanzitutto, come dicevamo poc’anzi, la sostanziale assenza di leadership politiche, e quindi di statisti che, in circostanze storiche eccezionali e drammatiche come quella che, appunto, stiamo vivendo, riescono ad imporsi all’attenzione di tutto il quadro politico e dell’intero paese. Del resto chi, oggi, nel panorama politico italiano riesce a fare “un appello al paese” per richiamare tutti alla propria responsabilità? E, soprattutto, per condividere “insieme” le ansie, i problemi, le sofferenze e anche le speranze che possono e che dovranno pur scaturire dopo questa terribile e sempre più drammatica prova umana, sociale ed economica?

Certo, abbiamo una figura, il presidente della Repubblica, che da tempo assolve il suo magistero con autorevolezza esprimendo una grande leadership morale, istituzionale e costituzionale. Ma è il panorama politico che continua a essere gremito di capi e che, al contempo, scarseggia di leader e di statisti. E questa è la prima ragione che frena la possibilità di un progetto e di una prospettiva politica capace di uscire dalla ordinaria amministrazione e dalle polemichette quotidiane.

La seconda motivazione è riconducibile alla permanente e strutturale radicalizzazione che caratterizza la politica italiana da molti anni e che si è accresciuta con le forze populiste al governo. La furia dei 5 stelle di distruggere e criminalizzare politicamente tutto ciò che è riconducibile al passato non ha certamente giovato alla causa di una distensione e di una progressiva comprensione tra le varie forze politiche.

Altroché ritrovare le ragioni per costruire una vera unità e coesione nazionale. La cultura della mediazione, la cultura della convergenza, la cultura della composizione degli interessi sono ingredienti fondamentali e decisivi per dispiegare una vera cultura di governo. Elementi che sono, detto fra di noi, radicalmente assenti nel dna delle forze populiste, demagogiche, antipolitiche e anti parlamentari.

Ed è proprio la cultura profondamente anti politica la terza ragione fondamentale che blocca alla radice qualsiasi sperimentazione progettuale che punta a trovare le motivazioni dell’unità politica rispetto a quelle della divisione e della radicalizzazione. Una cultura e una prassi, quelle riconducibili all’antipolitica, che sono e restano alternative rispetto a qualsiasi prospettiva di solidarietà e di coesione nazionale.

È inutile perdere tempo. Al di là delle buone intenzioni e delle disponibilità burocratiche e protocollari, la politica della solidarietà nazionale – sempre più indispensabile e necessaria nel contesto politico italiano – stenta a decollare. Per dispiegare una politica siffatta servono leader politici, statisti, culture politiche e culture di governo. In assenza di queste caratteristiche – e oggi, purtroppo, non è la stagione propizia per questa prospettiva – dobbiamo accontentarci di ciò che sforna il contesto politico.

Comunque sia, una prospettiva ispirata alla politica di solidarietà nazionale è utile e necessaria per la salute della nostra democrazia, per la credibilità delle nostre istituzioni e soprattutto per l’efficacia delle scelte che vengono compiute. In un contesto complessivo dove non ci possiamo più permettere la strategia della divisione, della radicalizzazione della lotta politica e della contrapposizione frontale tra gli uni e gli altri. Pur senza rinunciare alle differenze politiche tra i vari attori in campo. Ma la ragion di Stato, a volte, supera la normale dialettica democratica e di schieramento.

