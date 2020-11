SE NON BASTASSE! A Roma due ufficiali dei CC vengono rinviati a giudizio con l’accusa di aver taroccato le carte dell’inchiesta Consip per incastrare Renzi sr padre dell’allora Presidente del Consiglio. A Firenze, dopo il sequestro di decine di pc di finanziatori della Leopolda (non c’è solo Davide Serra) con il blitz alle 7 di mattina di 200 finanzieri (operazione degna di fatti di mafia o terrorismo), i magistrati (sic!) vedono miseramente demoliti i loro pretestuosi teoremi dai Giudici della Cassazione.

E’ normale tutto questo? Ed è normale che, chiunque fosse il Premier, di fronte a pezzi dello Stato che complottano contro di lui, nessuna, dico nessuna voce si sia levata dalla politica e da coloro che formano la pubblica opinione?

Continua a sgonfiarsi in maniera inesorabile l’inchiesta avviata dalla procura di Firenze sull’ex fondazione renziana Open, accusata di aver agito come “articolazione di partito”, violando la legge sul finanziamento ai partiti. Sono infatti state depositate le motivazioni della pronuncia con cui, lo scorso 15 settembre, la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sequestro di pc ed e-mail disposto dai pm nei confronti dell’imprenditore Davide Serra.

“Generico e senza motivazioni”. Perché il sequestro del pc di Davide Serra non si doveva fare. Inchiesta sulla fondazione Open, la Cassazione contro l’atto della procura di Firenze nei confronti del manager del fondo Algebris e finanziatore di Renzi.

Quel sequestro non si doveva fare. Illegittimo e sostanzialmente immotivato. A quasi un anno dal giorno in cui la procura di Firenze chiese di sequestrare il computer utilizzato da Davide Serra, imprenditore e manager del fondo Algebris, e la posta elettronica che aveva archiviato, la Corte di Cassazione chiarisce che quell’atto era nato sbagliato. Perché troppo generico sull’ipotesi di reato ma, anche e soprattutto, perché non serviva a verificare una tesi accusatoria già ben salda, ma a trovarne una. A cercare, dal nulla e su file che potevano essere anche molto riservati, una possibile traccia di un qualche reato. Il sequestro, scrivono nelle sei pagine di motivazione i giudici della Cassazione, aveva “primari fini esplorativi”. Che, chiaramente, in uno stato di diritto non bastano per sottrarre materiale personale o strettamente lavorativo a una persona ed analizzarlo potenzialmente in ogni dettaglio. Senza che alla base ci sia una motivazione chiara, trasparente, esaustiva.

Siamo nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, l’ente nato nel 2012 per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, come la Leopolda. Nel novembre 2019 i pm fiorentini aprono un fascicolo: l’ipotesi di reato è traffico d’influenze illecite e il finanziamento illecito ai partiti. Tra gli indagati ci sono Marco Carrai, ex consigliere d’amministrazione della fondazione Open, e Alberto Bianchi già presidente dell’ente. Davide Serra non è in questa lista. Figura solo tra i finanziatori dell’ente: “Aveva effettuato erogazioni liberali sia in favore di Fondazione Open sia della società di diritto lussemburghese Wadi Venture, riconducibile al Carrai”. A suo carico, dunque, nel fascicolo appena aperto non c’è alcuna accusa. Perché, allora, il suo computer e la sua corrispondenza vengono sequestrate? La procura, nel suo decreto, non lo specifica con tutti i dettagli che, invece, sarebbero necessari. E la motivazione non diventa più esaustiva neanche nell’ordinanza con cui il tribunale del Riesame dà atto della “correttezza” di quel decreto. Correttezza che è stata categoricamente esclusa dalla Suprema corte. “Il decreto di sequestro – si legge nella sentenza – avrebbe dovuto indicare con precisione il nesso strumentale che legherebbe il pc aziendale e le mail estratte dalle caselle di posta elettronica e le esigenze investigative volte ad accertare i fatti di reato”. Una precisione che, evidentemente non c’è stata e che ha portato la Cassazione a un annullamento senza rinvio.

Ma non è tutto. Gli ermellini evidenziano quanto invasivo possa essere, almeno in potenza, un sequestro su così ampia scala, operato senza sufficienti presupposti: “Si sottolinea come molti dei dati contenuti nel computer fossero

altamente sensibili in quanto tali da risolversi in informazioni strategiche e

privilegiate, con conseguente rischio di diffusione e di compromissione della

capacità di azione della società, derivante dal sequestro, non accompagnato

dall’illustrazione delle ragioni investigative a supporto”. In altre parole, la Polizia giudiziaria che aveva in consegna il materiale e l’incarico di analizzarlo, avrebbe potuto procedere alla cieca, estrapolando qualsiasi dato, dal momento che le indicazioni del decreto erano fin troppo generiche. E che delle dritte sulle chiavi di ricerca da utilizzare sono state date solo in seguito, in udienza, dal pm.

“A ben guardare – fa notare la Corte – non sono definiti in alcun modo i contorni essenziali della vicenda”. si legge ancora nel provvedimento. E questo basta per capire che il sequestro, norme alla mano, non poteva essere giustificato.

A poche ore dalla pubblicazione delle motivazioni, arriva il commento di Alessandro Pistochini, difensore di Davide Serra: “Emerge in modo assolutamente chiaro l’illegittimità del provvedimento di sequestro ai danni di Davide Serra e di Algebris, tanto che la Cassazione aveva immediatamente ordinato la restituzione dei beni ai legittimi proprietari”. La motivazione, continua, “ci soddisfa pienamente, perché vede riconosciuta la fondatezza delle ragioni che hanno fin da subito animato e sorretto la ferma opposizione ad una iniziativa investigativa che abbiamo fin da subito percepito come contraria ai principi di diritto”.

Al commento del legale si aggiunge la polemica. Marco Di Maio, di Italia Viva, le affida a Twitter: “Depositate le motivazioni dell’annullamento dei sequestri fatti a danno di chi aveva finanziato la #Leopolda. Quel blitz in grande stile risale a 12 mesi fa, poche settimane dopo la nascita di Italia Viva Il tempo si conferma galantuomo, ma chi paga il prezzo degli errori?”.

La Suprema Corte critica le finalità dei sequestri, effettuati non per cercare conferme alle ipotesi accusatorie ma per ricercare a strascico notizie di reato. Traballa l'intero impianto accusatorio

