MA SI PER UNA VOLTA FACCIO UN PO DI GOSSIP. Giulio Berruti, la confessione su Maria Elena Boschi: “Abbiamo parlato di figli e…”

CAZZO QUANTO SONO BELLI ,E SPRATUTTO REALI.

Ospite durante l’ultima puntata di Verissimo, Giulio Berruti si è raccontato. L’attore ha parlato della propria vita sentimentale, esprimendosi per la prima volta sulla sua storia con Maria Elena Boschi. Tra il 36enne e la parlamentare 39enne pare che stia andando a gonfie vele. Berruti ha infatti parlato di mettere su famiglia. Un’intervista in cui si è aperto molto, quella andata in onda ieri pomeriggio. Il salotto di Verissimo ha infatti mostrato un Giulio Berruti che per la prima volta ha parlato della sua storia con Maria Elena Boschi. L’attore infatti si è detto: “Felice. Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. È speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza“.Giulio Berruti ha poi ripercorso in breve le tappe più importanti della sua storia, ricordando il loro primo incontro: “Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti dopo tre anni a un evento. Le ho mandato dei fiori, ma non ha mai risposto. Poi sono passati ancora alcuni anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il lockdown, e dopo che io avevo terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale“. Una storia dall’inizio incerto quella raccontata da Giulio Berruti. L’attore ha poi raccontato un simpatico aneddoto sulla parlamentare, grazie al quale ha capito quanto fosse speciale per lui…

Giulio Berruti parla di Maria Elena Boschi: “Abbiamo parlato di figli e…”Giulio Berruti ha ammesso che non avrebbe mai pensato di innamorarsi di una persona che facesse politica. Tuttavia, il rapporto che lo lega a Maria Elena Boschi è speciale, tant’è che ha raccontato anche di un episodio inedito sulla parlamentare. Ha ammesso anche di aver pensato di mettere su famiglia con lei. Ecco le sue parole: “La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati.” -in merito al desiderio di creare una famiglia, Giulio Berruti ha poi aggiunto- “Io arrivo da una famiglia molto unita. Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà“.

MA SI PER UNA VOLTA FACCIO UN PO DI GOSSIP. Giulio Berruti, la confessione su Maria Elena Boschi: “Abbiamo parlato di figli e…” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo