Certo che tra la De Michelis, la Meloni, la Castelli, la Bergonzoni l’ Azzolina ecc., non c’è alcuna differenza: appena aprono bocca, sparano minchiate a raffica….Ma chi te lo dice che nei mezzi pubblici non si prende il covid forse perché tu viaggi nella macchina blindata fatti una camminata alle 7 del mattino e vedi le persone come stanno una sull’altra così si prende il covid non come dici tu solo una del pd grilizzato poteva dire questa stronzata. Il governo precedente eccelleva per demenzialita, ma anche questo non scherza, poveri noi!!!!! La collezione di cazzate è ben fornita, ci mettiamo anche una delle ultime, Azzolina: la scuola è il posto più sicuro !!??. Perché la chiusura di più scuole possibili? In fondo i ragazzi ci vanno con i mezzi pubblici sicurissimi (De Michelis) per raggiungere le scuole (posto più sicuro, Azzolina) , ma allora Conte, di che ti preoccupi?

OK: Questa volta se la poteva risparmiare. È mai possibile che “ministri della Repubblica” non attivino il cervello prima di dire certe fregnacce. Per essere sicuri del non contagio e forse neanche questo basterebbe, i finestrini degli autobus dovrebbero essere tutti aperti dalla partenza all’arrivo. Sono convintissimo , che anche lei non credeva a quello che diceva ! Se cosi non fosse è una persona da curare, indipendentemente dalle sue idee . Ha uguagliato Salvini e la Meloni.

Quando la vedremo sui mezzi pubblici con il suo figlioletto potremo considerare le scemenze che va raccontando. Questa é da TSO è invece fa la ministra e non ha ancora risolto nulla (vedi vicenda ponte Morandi e relativa sospensione concessione ad Aspi

Un’altra dei “non indispensabili allo sforzo produttivo del paese” ALTRO CHE GLI ANZIANI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo