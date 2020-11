Ammettere gli errori è indispensabile per migliorarsi, in politica come nella vita.

Parliamo del tema trasporti, e proviamo a fare una breve valutazione, trasparente e serena. Il #coraggio di limitare al 50% la capienza dei #mezzipubblici andava trovato prima di oggi: riprogrammando/rivoluzionando tutti i servizi locali, in sinergia con Comuni e Regioni, supportando le imprese di trasporto e coinvolgendo sin da subito le migliaia di aziende private ferme ai box e pronte a fare la propria parte.

Serviva più prontezza e tempestività.

Limitare all’80% di capienza i mezzi pubblici non è stato oggettivamente sufficiente: lo dimostrano quegli assembramenti su bus, metro, treni che hanno riempito le pagine di giornali e social. Dovevamo mettere in conto che il sistema #trasporti in Italia e nelle Regioni, a prescindere da questa maledetta pandemia, pecca da ormai troppo tempo di lentezza burocratica, rigidità, mancanza di #integrazione e #coordinamento, salvo l’impegno di grandi aziende che continuano a muovere, con competenza e nonostante tutte le difficoltà, il nostro paese.

Adesso, con le scuole in parte chiuse, la DAD, le limitazioni degli spostamenti e il potenziamento dello #smartworking sarà più semplice rispettare il limite prefissato del 50%. Possiamo dirlo, non nascondiamoci: al netto della sterile polemica populista e sovranista, incapace di qualunque soluzione, sul tema della mobilità siamo stati trovati impreparati alla #riapertura di settembre. Ed a ratificarlo pubblicamente è proprio questa nuova percentuale di capienza massima, un “mea culpa” travestito da nuovo DPCM. Un provvedimento dovuto, che con coraggio e visione dovevamo prendere già a settembre.

È un’emergenza e sbagliare è lecito, perseverare sarebbe diabolico: vorrà dire che quando riapriremo una seconda volta, speriamo prima possibile, non commetteremo gli stessi errori. Per la seconda volta si costruisce il recinto quando i buoi sono scappati! Ora che questo governo ha permesso di viaggiare tutti ammassati, che ha fatto contagiare tutti ed ha ridotto le persone che circoleranno nell’ora di punta (vedi studenti), dice che il trasporto sarà portato al 50%! Certo ora si può fare, perchè chi prenderà ora la metro se siamo tutti a casa? Buffoni M5s e Pd! Ok la capienza al 50%, ma bisogna aumentare i mezzi pubblici. Le amministrazioni locali e regionali hanno tenuto il gioco delle aziende di trasporto pubblico che ad inizio anno scolastico si sono intascati l’abbonamento e poi se ne sono fregati. Se si riduce la capienza e non si aggiungono mezzi come ci andranno i ragazzi delle superiori a scuola?

ORA DICO ORA PERCHE SIAMO IN ITALA!

. 1) Ancora non è partita l’integrazione del trasporto pubblico con i mezzi privati e chissà se e quando partirà. 2) Chi e come controllerà che i mezzi pubblici viaggino al 50% della loro capienza? Un conto è prevedere una norma, altra cosa è farla rispettare e vedendo come le nostre Forze dell’Ordine (non) fanno rispettare il divieto di assembramenti e l’obbligo dell’uso della mascherina io sarei più cauto nel cantare vittoria Mi piace



Ammettere gli errori è indispensabile per migliorarsi, in politica come nella vita. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo