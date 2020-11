FONDAZIONE OPEN E GIORNALISMO CLOSED

(IL COVID COPRE TUTTO)

Mai dirò che sui giornalisti, il comico malefico l’aveva vista giusta.

Mai, neanche sotto tortura.

Ma, purtroppo, in tanti hanno contribuito al trionfo del pensiero malefico del capo comico.

-Luglio 2O19, il capo comico, rivolgendosi ai giornalisti diceva:

“Siete i responsabili del degrado mentale e di pensiero di questo paese”

Così pure, in precedenza:

“Non siete dei media, siete dei mediocri”

Dopo il capolavoro:

-“Vi mangerei per il solo gusto di vomitarvi”.

La gran parte della libera stampa si è lasciata fagocitare, mentre quella parte della corporazione sopravvissuta, ha continuato ad assistere, passivamente, al nascere del giornalismo dell’Inquisizione, con il Grande Inquisitore, a Capo della setta.

Una gran parte dei “sopravvissuti” si sono adeguati al nuovo corso, hanno ceduto la propria dignità per un posto, a giorni alterni, in trasmissioni televisive, in programmi spacciati come dei talk show, ma in verità dei veri e propri verminai, dove celebrare dei veri e propri processi di piazza e sputacchiare sentenze.

Ma dell’ultimo ne vogliamo parlare?

-LA FONDAZIONE OPEN LA CASSAFORTE DI RENZI!

ecco che per quest’ultima vicenda la Cassazione ha sentenziato che trattavasi di carta straccia e che tutta la vicenda, montata e pompata ad arte, è stata tutta una colossale “minchiata”.

E di questa sentenza nessun TG o giornale ne ha dato notizia.

Ma la vergogna di come è stato approntato il processo di piazza, resta tutto.

Resta tutta la vergogna di una categoria che si è fatta fagocitare dall’Inquisitore, e che continua nell’assordante silenzio.

Tacciono per Vergogna o per paura?

Allora mi chiedo, ma avesse avuto ragione il malefico?

