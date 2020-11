Ormai i teatrini preconfezionati da Rocco Casalino per il fake premier Conte non tirano più . La gente percepisce un senso di inganno . ” Di cosa ce ne facciamo delle sue informative senza voto qui in Parlamento , signor presidente ? Che sia l’ultima volta che lei venga qui senza voto con i suoi DPCM ! Domare la curva di espansione dell’epidemia da Covid -19 deve essere un obbiettivo comune da perseguire assieme alle istituzioni del Paese , in primis il Parlamento . Niente trucchi , niente inganni , non balli più da solo ! In gioco c’è la salvezza del Paese ! ” .

Niente trucchi , niente inganni , non balli più da solo ! In gioco c’è la salvezza del Paese ! ” . ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo