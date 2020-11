Ogni elezione è importante, ma questa notte può cambiare la storia.

Spero vivamente che gli americani non rifacciano un’altro errore… Sarebbe un disastro per tutti

Joe Biden incarna tutto ciò che Donald Trump ha calpestato in questi quattro anni.

Biden rappresenta l’America che si prende cura di chi è rimasto indietro, che non strizza l’occhio ai negazionisti ma protegge i suoi cittadini dalla pandemia, che non abbandona nessuno al proprio destino. L’America che ha a cuore la salute del pianeta e la dignità di ogni essere umano.

Biden vs Trump è la lotta ancestrale tra speranza e paura, tra fiducia e rabbia. È la Politica contro il populismo.

Quel populismo sovranista che in ogni angolo del mondo ha avvelenato i pozzi della convivenza civile, che si è nutrito di divisioni, che ovunque ha seminato odio e rancore.

Ecco perché questa notte non deciderà solo il nome del prossimo inquilino della Casa Bianca. È in gioco molto di più. È in gioco un pezzo di futuro dell’umanità.