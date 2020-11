Traduco in sostanza dice Trump dice ai suoi sostenitori che i Democratici starebbero cercando di rubare la loro vittoria tramite i voti via posta. Invita i suoi sostenitori a “combattere” per evitarlo. Le parole “fight back” sono interpretabili. Per cui qualcuno potrebbe anche vederlo come un invito alle armi… Di fatto Trump si intesta la vittoria chiedendo che dal conteggio vengano esclusi i voti per posta ancora in fase di scrutinio, secondo lui frutto di una non meglio specificata frode, ma assolutamente previsti dal sistema elettorale americano. E per difendere questa “vittoria” autoassegnatasi, che sulla carta non c’è (anzi potrebbe essere l’esatto contrario), chiama i suoi sostenitori alla rivolta. Di fatto il suo è un tentativo di colpo di Stato.

Un invito alle armi ! Che trump sia un esaltato lo sappiamo ma non è la prima volta che si comporta così , ieri sera la giornalista Ula ha detto che girano dei poliziotti con una divisa discutibile nel senso che non si comprende che funzione abbia militari o no , che prendono le persone che manifestano per Biden e li arrestano !

Che Trump sia un gran BANDITO lo si sapeva già, il problema sono i tanti, troppi americani che l’hanno votato nel 2016 e continuano a farlo. La società americana e permeata di disvalori e purtroppo, stante l’influenza che quel paese esercita su larga parte del mondo, li diffonde ovunque, come un virus. Che il mondo dovrebbe combattere al pari del Covid-19!

Questo modo di comunicare è il motivo del suo consenso. Toni esasperati , istigazione all’odio e alla rabbia, far parlare sempre di se ( nel bene o nel male ), stupire; sono i motivi che portano al successo personaggi come Trump, Salvini, Naomo . Dietro ci sono strateghi della comunicazione con menti molto raffinate che sanno usare benissimo i social e i media moderni per attrarre consenso .Se ci fosse un codice etico che regola i grandi padroni della rete fenomeni come Trump o Salvini non sarebbero nemmeno esistiti ………

Ha detto bene Saviano. USA è il paese del terzo mondo con una maggioranza di ignoranti e che possiede la maggiore ricchezza e forza nel mondo. Verrà un giorno in cui questo ciarpame, questo modo di fare politica, verrà messo da parte, non solo negli USA. Quel giorno sarà un bel giorno.

Questo è il messaggio di un Capo di Stato in carica durante il normale conteggio dei voti (regolarissimo e senza nessuna avvisaglia di problema, ma semplicemente con poca distanza tra i candidati). Però viviamo tempi normali eh, tranquilli. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo