Finalmente si apre quel tavolo politico che avevamo chiesto un mese fa.

Io faccio politica, non giochini. E suggerisco al premier di farsi aiutare dalla sua maggioranza anziché considerarsi depositario della verità. Vogliamo dare una mano, ma fare politica per noi non è una parolaccia, non siamo populisti NOI. #MatteoRenzi #ItaliaViva

E’ il tempo di aprire quel tavolo politico che noi avevamo chiesto un mese fa e ora Conte ha deciso di rilanciare, anche dopo la sollecitazione del segretario Pd Zingaretti. Nelle prossime ore parteciperò anch’io al tavolo politico in rappresentanza di Iv. C’è da sbloccare le infrastrutture ferme, dare un senso alla prospettiva industriale del paese. Italia viva vuole dare una mano.

Caro Renzi…..purtroppo assieme al COVID cè anche un’altra pandemia….Troppi italiani

hanno PERSO LA MEMORIA!!E NON È Alzheimer. Poi ! ok. Il problema Conte ma sopratutto sono i 5 stelle che continuano a tenerlo stretto mettendogli il guinzaglio che non sarebbe altro che il suo cane da guardia che lo marca a vista.Falli dimettere entrambi mandiamoli via. Prima che ci sia una catastrofe per l’Italia….. Se non lo fai tu sarai primo responsabile perché c’è l’hai messo tu a Palazzo Chigi. Conte si è montato la testa si crede un grande statista mentre andrebbe mandato a casa per manifesta incapacità

