Fisco, lavoratori autonomi e imprese evadono il 70% delle tasse: allo Stato mancano oltre 100 miliardi l’anno

Il buco nero dell’evasione fiscale è rappresentato dalle imprese e dai lavoratori autonomi. Secondo il “rapporto sui risultati conseguiti in materia di misura di contrasto all’evasione fiscale e contributiva” allegato alla Nadef 2020, imprese e lavoratori autonomi drenano alla casse del fisco tricolore oltre 30 miliardi di euro l’anno: un terzo dell’evasione totale. Peggio, il tax gap ammonta al 68,8%. In sostanza significa che all’Erario manca quasi il 70% dell’incasso dovuto in un regime di perfetto adempimento da parte dei contribuenti. Una vera e propria Caporetto del Fisco, anche perché ormai la stima del tax gap pubblicata dal ministero dell’Economia riguarda oltre il 93% delle imposte, come a dire che la mappatura è quasi completa.

A livello assoluto, l’imposta più evasa rimane l’Iva che sottrae alla collettività oltre 36 miliardi di euro l’anno, ma in termini in divario, il tax gap è sceso dal 27% del 2013 al 24% del 2018. Il balzo più significativo, però, rimane quello del canone Rai: nel 2015 l’ammanco era al 36,6%, poi con il pagamento della tassa sulle televisione allegato alla bolletta delle luce, il “buco” per lo Stato è sceso al 10%. Un recupero che in termini assoluti vale 800 milioni di euro l’anno. Nel complesso, nel triennio 2015-2017, l’ultimo per il quale si dispone di un quadro completo delle valutazioni, si osserva un gap medio complessivo pari a circa 107,2miliardi di euro, di cui 95,9 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,3miliardi di mancate entrate contributive.

Il tax gap viene stimato sulla base della misurazione dell’economia non osservata, per la parte relativa al “sommerso” che viene stimata dall’Istat in circa 195 miliardi di euro l’anno. Di conseguenza, l’ammanco viene calcolato per l’Irpef (distinguendo tra lavoratori autonomi, imprese e lavoratori dipendenti irregolari, ndr), l’Ires, l’Iva, l’Irap, la cedolare secca sulle locazioni, il canone Rai, le accise sui prodotti energetici, l’Imu e la Tasi sui fabbricati diversi dall’abitazione principale e le addizionali locali Irpef.

I dati provvisori del 2018 – manca ancora pubblicazione aggiornata dell’Istat sull’Economia non osservata – mostrano una riduzione del tax gap che sfiora i 5 miliardi euro. Un risultato che i tecnici del ministero attribuiscono “agli effetti dell’adozione di importanti misure di contrasto all’evasione fiscale e di miglioramento della tax compliance introdotte negli anni più recenti, soprattutto grazie all’introduzione e poi alla successiva estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti in materia di Iva”.

Tra il 2017 e il 2018, infatti, l’evasione dell’Iva è scesa da 36,8 a 33,3 miliardi di euro. Ad eccezione della Tasi e del canone Rai, rimasti stabili, quasi tutte le imposte hanno mostrato segnali positivi: il buco dell’Irpef da lavoro autonomo e da impresa si è ridotto di 656 milioni di euro; quello relativo alle accise sui prodotti energetici, di 587 milioni di euro (nel 2017 valeva 2 miliardi di euro). Sostanzialmente invariate, invece, le evasioni dell’Irap e dell’Imu che nel complesso valgono quasi 10 miliardi di euro: 5 la prima, 4,9 la seconda.

Nel rapporto si evidenzia anche come la pandemia abbia messo in difficoltà la lotta all’evasione fiscale: “La stima degli incassi attesi per il 2020 è sensibilmente inferiore a quelli realizzati nel 2019, per circa 6,8 miliardi di euro. Ciò riflette – si legge – la sospensione dell’attività di accertamento e controllo da parte dell’Amministrazione fiscale durante la situazione di emergenza legata allo choc pandemico”.

