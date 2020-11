Italia campione di evasione dell’Iva in Europa. Così lo stato perde più di 35 miliardi di euro SOLO CON L’EVASIONE DEL IVA.

“Pagare tutti per pagare meno”. È il mantra che il governo o meglio una parte di governo continua a ripetere, ribadendo la necessità di contrastare il nero e l’economia sommersa, una piaga per il nostro paese. L’ultima volta lo ha fatto qualche giorno fa, parlando degli incontri avuti con diverse aziende per incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali. Eppure, questa sfida che l’attuale l’esecutivo ha promesso di vincere (e come lui, tanti che lo hanno preceduto), è ancora molto ardua. L’Italia è di nuovo il primo paese nell’Ue per evasione dell’Iva in valori assoluti: un mancato gettito per le casse dello Stato pari a 35,4 miliardi di euro.

A fare i conti è la Commissione Ue, che in un rapporto mostra le cifre di questo divario tra gli incassi attesi e quelli effettivamente realizzati. Un problema che non è solo italiano, ma riguarda tanti paesi del vecchio continente, come Regno Unito (23,5 miliardi di euro) e Germania (22 miliardi). Ovviamente i valori cambiano: in termini percentuali, il primato negativo spetta alla Romania, che ha registrato una percentuale di evasione dell’Iva pari al 33,8% nel 2018, seguita da Grecia (30,1%) e Lituania (25,9%). L’Italia invece conta un divario pari al 24%. Le differenze percentuali più piccole tra gettito atteso e riscosso sono state registrate in Svezia (0,7%), Croazia (3,5%) e Finlandia (3,6%).

Member State VAT Gap % VAT Gap (in €mn) Member State VAT Gap % VAT Gap (in €mn) Belgium 10.4% 3,617 Lithuania 25.9% 1,232 Bulgaria 10.8% 614 Luxembourg 5.1% 199 Czechia 12.0% 2,187 Hungary 8.4% 1190 Denmark 7.2% 2,248 Malta 15.1% 164 Germany 8.6% 22,077 The Netherlands 4.2% 2,278 Estonia 5.2% 127 Austria 9.0% 2,908 Ireland 10.6% 1,682 Poland 9.9% 4,451 Greece 30.1% 6570 Portugal 9.6% 1,889 Spain 6.0% 4,909 Romania 33.8% 6,595 France 7.1% 12,788 Slovenia 3.8% 148 Croatia 3.5% 252 Slovakia 20.0% 1,579 Italy 24.5% 35,439 Finland 3.6% 807 Cyprus 3.8% 77 Sweden 0.7% 306 Latvia 9.5% 256 United Kingdom 12.2% 23,452

Nel complesso, gli stati membri hanno perso 140 miliardi di euro di Iva non riscossa nel 2018. Una cifra enorme, che comunque era diminuita rispetto all’anno precedente (quasi un miliardo in meno). Anche nel 2017, questo divario si era ridotto di 2,9 miliardi in confronto al 2016. Tuttavia, questo trend positivo potrebbe subire una vera inversione di rotta nel 2020 a causa degli effetti economici nefasti prodotti dalla pandemia di Covid-19. Gli esperti di Bruxelles si aspettano una perdita potenziale di gettito nel 2020 pari a 164 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il caso specifico dell’Italia, che già l’anno scorso aveva raggiunto il triste primato, la quota di Iva non riscossa si è ridotta nell’ultimo quinquennio. Come mostra un grafico dello studio della Commissione, era pari a 41,2 miliardi di euro nel 2014 ed è poi calata nel 2015 (39,3 miliardi), nel 2016 (38,3 miliardi) e nel 2017 (35,3 miliardi). Un trend che però non basta a togliere la Penisola dal gradino più alto del podio dei paesi peggiori.

L’Iva attesa e quella riscossa in Italia – Commissione Ue

Un problema che come visto accomuna tanti paesi nel vecchio continente. Da qui la necessità di una profonda riforma delle regole sull’Iva, in modo da favorire maggiore collaborazione tra i paesi europei e contrastare la piaga dell’evasione fiscale.

