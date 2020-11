Siamo tutti in attesa dei risultati definitivi americani (che forse non conosceremo mai). Intanto ci domandiamo come faccia mezza America a votare per un tipo come Trump, maschilista, razzista, omofobo, reazionario e falso. Decisamente impresentabile: infatti cerca di girare sempre con la moglie al fianco, che è europea e molto meglio.

Ma esiste una spiegazione anche per Trump. La gente lo vota perché ha voglia di deregolamentazione, cioè di meno regole. In fondo il suo messaggio è abbastanza semplice: votatemi e potrete fare tutto quello che volete.

Si tratta di un segnale non da scartare. La società moderna, inevitabilmente produce continuamente nuove regole e nuovi vincoli, ma sbaglia.

Anni fa mi vedo piombare in ufficio un signore, esperto di ergonomia della Ue. Si mette a misurare la mia sedia, il tavolo sul quale c’è il computer. Tutto sbagliato, dice. E mi lascia un foglio con dettagliate istruzioni per cambiare ogni cosa.

Naturalmente, appena esce, quel foglio finisce nel cestino. Mi sono tenuto il mio ufficio com’era, vi ho lavorato per altri vent’anni, e non mi è successo niente: se mi cade una monetina per terra, sono ancora in grado di raccoglierla.

Questo per spiegare che forse abbiamo un po’ esagerato con le regole. Mediamente la gente non è mica stupida, sa badare a se stessa. Forse, è ora di cominciare a deregolamentare. Prima che i tipi alla Trump conquistino davvero tutto il potere.

MENO REGOLE Perché Trump ha tanto successo. E' il profeta della libertà da norme e vincoli.

