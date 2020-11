Vabbè il chiagni e fotti è lo sport nazionale

Chi è Regione “gialla” voleva essere “rossa” e viceversa. Il caos e le accuse tra le Regioni.

Il Piemonte: “Campania gialla? Scandalo!”. Ma la Regione di De Luca voleva misure più severe. E la Sicilia arancione? Musumeci: “Assurdo”

Chi ha appreso di essere una regione “gialla” protesta perché voleva essere “rossa”. Chi rientra tra le aree “rosse” grida allo scandalo perché non è “gialla”. Chi governa una zona arancione parla apertamente di “assurdità”. Il caos che ha accompagnato fin dall’inizio l’ultimo Dpcm del Governo Conte – con cui l’Italia è stata divisa in tre aree a seconda della gravità della diffusione del virus – si è tinto alla fine delle tonalità delle restrizioni. Sono bastati pochi minuti dopo la fine della conferenza stampa del premier Conte per far esplodere il malcontento delle Regioni. Quasi nessun presidente di regione è soddisfatto del colore (e quindi delle annesse regole) che il ministero della Salute gli ha assegnato. E ognuno dissente per regole che ritiene troppo severe per sé o troppo blande per gli altri.

Le regioni che protestano lo fanno perché sostanzialmente gli viene detto che il governo regionale non è in grado di governare e quindi controllare la situazione sanitaria… E’ uno smacco al loro orgoglio di falliti… Questi sono i nostri abili e competenti governanti.

Dall’emergenza sanitaria nel 1°lockdown, hanno compreso il beato nulla e adesso si lamentano. In parallelo il Governo non ha dato direttive precise su come strutturare la Sanità in previsione di un acuirsi della pandemia e abbiamo regioni che vanno ognuna per i fatti loro. Investire in trasparenza e con competenza, in Italia non è cosa che viene appresa a dovere. Questa è la misera situazione.

Questi ” sgovernatori” hanno superato qualsiasi soglia del ridicolo . Nemmeno i bambini dell’ asilo si comporterebbero come loro . Non ho particolari apprezzamenti da esprimere al governo ma, sinceramente, le regioni (i “governatori”) mi hanno proprio rotto. L’unica cosa che hanno dimostrato e’ che le regioni sono un carrozzone con governatori che si credono piccoli ducetti che la sanita ritorni in mano al governo centrale che si assumeva l’onere di certe decisioni invece che questo guazzabuglio di lingue diverse dove non si capisce più nulla. Ancora una conferma che la maggior parte dei “governatori” delle regioni non sono degni di ricoprire quel ruolo. Veri cacicchi……i sedicenti ” governatori”…. il lombardo Fontana poi si distingue di più ..fa l’ “offeso”,sic.Povera Lombardia in che mani è finita.

Da questa vicenda appare chiaro che la riforma del titolo V fu un errore gravissimo. A se passava il si del 2016 referendum RENZIANO. INVECE PASSO Quella vergognosa riforma costituzionale ,il referendum dell’ottobre 2001 con appena il 21% (VENTUNO) degli aventi diritto al voto favorevoli!

Tutto il potere dello Stato consegnato agli enti locali semplicemente perché tutti i partiti si misero d’accordo per dire agli italiani che il referendum si potesse sabotare facendo mancare il quorum… ingannando così la gente! Dal referendum abrogativo del 1997 in poi, infatti, i partiti si sono messi a sabotare sistematicamente TUTTI i referendum abrogativo (solo quello del 2011 su Acqua Pubblica, No Nucleare e Legittimo Impedimento riuscì a malapena a passare… ma lì era più la volontà di voler mandare Berlusconi a casa, giustamente)! Altro esempio di come TUTTI i partiti i partiti in parlamento non possano che essere etichettati come (Estrema) Destra liberal-conservatrice. TRANNE LA TANTO BICOTTATA ITALIA VIVA.CAPITO GENTE IL PERCHE!

