CHIAMARTI PROFESSORE E’ POCO. IL PROBLEMA E’ BEN’ALTRO, QUESTI QUATTRO CIALTRONI CHE FANNO POLITICA PUR SAPENTO CHE LE TUE TESI SONO GIUSTE, FANNO L’ORECCHIO DEL MERCANTE.

“Se non è servita neanche un pandemia globale con migliaia di morti – e decine di milioni di italiani chiusi in casa – per far sì che l’Italia potesse avere un dibattito pubblico senza fake news, manipolazioni e balle, allora non so proprio quando mai questo diverrà possibile”.

Così gli ho detto, prima. Luigi Marattin

Le teorie strampalate di parte dell’opposizione su “decisioni prese senza dati” o “per punire le regioni di centro-destra” non meritano neanche commento per quanto sono false e assurde.

Ma dobbiamo fare una cosa in più: rendere totalmente accessibile sul web il database dei 21 indicatori, cioè i dati grezzi che servono a formare l’indice di rischiosità (pubblicamente disponibile).

Perché è importante?

Per almeno tre motivi:

1) la comunità scientifica (medici, statistici, economisti, analisti vari) in ogni parte del mondo può liberamente usare quei dati per analizzare tendenze e prospettive secondo le più moderne tecniche statistiche a disposizione.

Tutto questo è impossibile se viene loro semplicemente fornito un indice sintetico (soprattutto in mancanza di istruzioni di come viene costruito)

2) l’accessibilità totale al dato grezzo consente a ognuno – soprattutto chi strumentalmente ancora delira di “mancanza di dati” – di conoscere in tempo reale lo stato della situazione, in modo da comprendere la gravità delle scelte fatte da chi ne ha la responsabilità.

Se agli italiani si mostra chiaramente la situazione, sarà più facile evitare reazioni sociali scomposte.

3) massimo rispetto per tutti i grandi professionisti che in questi mesi stanno dando una mano al ministero della Salute.

Ma la responsabilità delle decisioni è sempre della politica.

E i politici non sono tutti persone che seguono i titoli dei giornali o i sondaggi per decidere. Sono anche persone che vogliono analizzare i dati in prima persona (anche se capisco che ultimamente la prima categoria sia molto più numerosa della seconda).

Conoscere per deliberare, diceva Luigi Einaudi. In quelle che 60 anni fa si chiamavano “Prediche inutili”, e che forse oggi si chiamerebbero “prediche assolutamente, completamente e drammaticamente inutili”.

Prima o poi in questo paese tornerà il tempo in cui non ci arrenderemo più alla gara tra opposti slogan (chiedendoci ogni volta “ma se dico questa cosa verrò associato a uno o all’altro slogan?), ma proveremo – fregandocene degli slogan – a migliorare le cose passo dopo passo concentrandoci sul merito dei problemi e sulle possibili soluzioni da trovare insieme.

BRAVO LUIGI MARATIN. Raro ragionamento di una lucidità incredibile e di una logica trasparente, stringente, pertinente. Sembrano purtroppo affermazioni marziane in questa Italia ormai da tempo fuori di testa! Sapiate che, le istituzioni sanitarie tedesche mettono tutti i dati grezzi a disposizione di tutti, da noi si fa fatica a trovarli e solo chi è in grado può analizzarli. prendiamo esempio dai virtuosi! e vero la trasparenza è sempre fondamentale ma, anche rendendo noti i dati che servono all’algoritmo, si scateneranno milioni di italiani ,novelli ingegneri informatici !!!!!!! tutti esperti in algoritmi ………..In questo momento capisco che fare polemica è fastidioso , è il momento dell’unità ma noi di Italia Viva non mandiamo il cervello all’ammasso .Ho solo un dubbio, nelle regioni gialle che hanno 3,500 infetti al giorno , visto i famosi 21 parametri il virus può correre tranquillamente ?. Non sappiamo assolutamente quali risultati otterranno queste misure di contenimento (Non esiste un solo studio che possa indicare quali devono essere utilizzate e quali risultati hanno prodotto) ,ma con oltre 3000 infetti al giorno accordare il colore giallo potrebbe essere una sciocchezza molto grave. Ho paura che le misure di contenimento se servono devono essere uguali sul tutto territorio nazionale.

CHIAMARTI PROFESSORE E’ POCO. IL PROBLEMA E’ BEN’ALTRO, QUESTI QUATTRO CIALTRONI CHE FANNO POLITICA PUR SAPENTO CHE LE TUE TESI SONO GIUSTE, FANNO L’ORECCHIO DEL MERCANTE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo