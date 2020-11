Governo, Renzi esce soddisfatto da Palazzo Chigi: “Se son rose fioriranno”

Spero di dare una mano a sbloccare le opere pubbliche ferme, a ragionare insieme della crisi occupazionale facendo proposte perché torni il lavoro e non ci si affidi solo ai sussidi, a capire come gestire il nostro futuro in Europa e nel Mediterraneo.

Il tavolo politico serve esattamente a questo. E Iv farà le sue proposte fin dall’assemblea prevista online per sabato prossimo. Matteo Renzi.

“Oggi si è fatto un passo in avanti, si sono stabilite le tappe di un lavoro politico e programmatico che ci porterà entro la fine del mese a capire se ci sono i presupposti di un patto di legislatura” Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva, mentre esce con aria soddisfatta dall’incontro di maggioranza a Palazzo Chigi. “Bene che la richiesta di un tavolo politico sia stata accolta da Conte e che ci sia una sintonia forte soprattutto con il Pd dì Zingaretti. Ora mettiamoci al lavoro: se sono rose fioriranno” ha concluso.

Conte convoca per la prima volta un vertice dei leader. Tagliando al programma di 29 punti entro novembre.

Giuseppe Conte ottiene il massimo ottenibile dai leader dei partiti che compongono la sua maggioranza: un tregua almeno fino al 2023. Il premier riunisce Nicola Zingaretti, Matteo Renzi, Roberto Speranza e Vito Crimi per quella che è una prima volta in assoluto fra i capi delle forze di maggioranza. Un invito a Palazzo Chigi, nella location inconsueta dell’appartamento personale del presidente, per dare un tono di informalità.

All’uscita Zingaretti e Crimi si mostrano soddisfatti. Il leader del Pd parla espressamente di “un patto di legislatura che vada oltre il Covid”, il capo politico M5s si spinge a dire che “siamo al lavoro per rinnovare l’accordo di governo”, e che “arriveremo uniti a fine legislatura”. Parole non esattamente in sincrono con quelle di Renzi. Il senatore di Rignano ammette che c’è stato “un passo avanti”, commentando quasi stupito la “sintonia forte soprattutto con il Pd, ma il suo orizzonte è assai più limitato: “Entro fine mese si capirà se ci sono i presupposti per questo patto”.

L’abilità del capo di governo è stata quella di procrastinare il faccia a faccia infilandolo in un imbuto dal quale le pressioni per tagliandi e rimpasti faticano a uscire. La speranza di Italia viva e dell’ex premier era quella di arrivare a una sistemazione di obiettivi e squadra di governo a inizio autunno. “Ho spiegato chiaramente che a me non interessa il rimpasto, ma i contenuti”, ha spiegato ai suoi dopo l’incontro.

All’andamento della seconda ondata di contagi e a una sessione di bilancio delicatissima appena aperta si è aggiunta la moral suasion degli ultimi giorni del Quirinale hanno mutato radicalmente l’orizzonte delle possibilità di movimento. Ma anche stasera Renzi non ha fatto mistero che ritiene che il governo debba cambiare passo, e che la squadra dei ministri, come ha ribadito ai suoi interlocutori, possa essere decisamente migliorata: “Il rimpasto – spiega non rinunciando al tema – arriva eventualmente alla fine di questo percorso”.

Ecco, il percorso. Perché come nelle migliori delle italiche tradizioni si è deciso di istituire due tavoli per favorire la svolta. Il primo, che sarà gestito dai capigruppo, per aggiornare il programma di governo e definire i progetti di riforma istituzionale. Il secondo, a cui di volta in volta parteciperanno i delegati dei leader, si concentrerà sull’emergenza economica e sociale del breve e medio periodo. L’orizzonte temporale che si sono dati è quello della fine del mese, con tutte le incognite del caso. “Non so proprio come faremo, magari al prossimo incontro ci saranno persone diverse” è il puntuto ragionamento di un colonnello dei 5 stelle. Il Movimento è impegnato sottotraccia in una violenta guerra intestina, che sta lacerando un partito nel quale è impossibile muoversi senza sentir evocare la parola scissione. La forza inerziale dei 5 stelle è quella della necessità assoluta che il Governo vada avanti per mancanza di alternative per la sopravvivenza (almeno con questi numeri e in queste dimensioni), trovandosi in questo al fianco sia del Pd sia di Leu, il partito che meno vuol sentir parlare di rimpasto.

Nonostante ciò Renzi, racconta una fonte di Governo, non ha comunque perso (CON RAGIONE DICO IO) l’occasione per fare un paio di osservazioni sulla non efficacia di alcuni ministri e sulla deriva della politica di gestione economica dell’emergenza troppo sbilanciata sul versante assistenzialista. Mettendo sul tavolo poi da un lato un vecchio cavallo di battaglia, la riforma del bicameralismo perfetto, dall’altro sollevando la necessità di mettere a punto il titolo V della Costituzione, quello che regola i rapporti con le Regioni, anche alla luce di un modello che è stato messo drasticamente alla frusta dal Covid. Argomento che ha trovato tiepide aperture negli interlocutori, soprattutto per gli effetti che una mossa del genere potrebbe avere sulla già fragilissima collaborazione istituzionale di questi ultimi tempi.

Si rivedranno i leader alla fine del percorso dei tavoli che andrà avanti per tutto il mese. Si rivedranno con la consapevolezza che fino ai primi mesi dell’anno nuovo verrà preservato questo fragile equilibrio. La sensazione che rimane, scremando le schermaglie tattiche e le logore liturgie della politica, è che abbiano fatto una riunione per poter dire di aver fatto una riunione.